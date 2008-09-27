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Sağlık

Kanserli akciğer resimli sigara paketleri

İngiltere’de sigara alışkanlığının önüne geçebilmek için paketlerin üzerine kanserli akciğer resmi konulacak.

27 Eylül 2008 03:00

Artık herkes, kanserli bir akciğerin ne hale geldiğini görecek. İngiltere'de sigara paketlerine kanserli akciğer resmi koyuluyor.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, paket üzerindeki "Sigara öldürür" veya "Size ve çevrenizdekilere zarar verir" şeklindeki uyarılara rağmen sigara içmeye devam eden tiryakileri sigaranın zararları konusunda daha çarpıcı şekilde uyarabilmek için ekimden itibaren paketlerin üzerinde kanser olmuş akciğer veya çürük diş resimleri olacak. Bu tür resimler, sigara paketlerinde gelecek yılın ekiminde zorunlu hale getirilecek. Aynı resimler, diğer tütün ürünlerinde ise 2010'da mecburi tutulacak.

Nüfusu 60 milyonu geçen İngiltere'de sigarayla mücadele amacıyla alınan bütün tedbirlere rağmen hala yaklaşık 10 milyon kişi sigara içiyor.

Sigara paketlerinin üzerinde 2003 yılından bu yana uyarıcı yazı bulunuyor. 18 yaşın altındakiler sigara alamıyor. Kamuya açık kapalı mekanlarda sigara yasak.

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