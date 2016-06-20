Kanserle 'Yüzleşme Belgeseli' destek bekliyor

Ercüment Gürçay*

Türkiye’de her yıl 30 binin üzerinde kadın meme kanseri oluyor. 2010’da toplumsal mücadeleler içinde tanıdığım arkadaşım Nejla Demirci de 2012 yılında ilk belgeseli Gündöndü’nün çekimleri için Trakya’da Ergene Nehri havzasında çalışırken yüksek oranda kanser vakasıyla karşılaştı.

Meme kanseri ise en dikkat çekici olan kanser vakasıydı. Çünkü kadınlar meme kanseri hastalığı sürecinde beden imajının ve özgüveninin yeni bir dönemini yaşıyor ve kendi vücudunu algılayışını ve çevresiyle ilişkilerini dönüştürüyordu.

Nejla, bir filmle meme kanserinin teşhis, tedavi ve iyileşme dönemlerinde kadınların yaşadığı fizyolojik-psikolojik dönüşümde destek sunarak, korku ve endişenin dağılmasını sağlayabileceğini ve kadınları güçlendirebileceğini düşündü.

‘Yüzleşme’nin çekimlerine 2013 yılında başladı. Demirci, belgeseli 44 yaşındaki meme kanseri hastası Ebru Semra Demirbaş’ın hikâyesiyle örerken, 400 hastayla yapılan görüşmelerden de ilham aldı.

Yüzleşme Belgeseli Facebook sayfası için tıklayın

Filmdeki karakterler, meme kanseri olan kadınlara yalnız olmadıklarını gösteriyor ve yaşamın içinde yeniden var olacaklarını işliyor. Bu konuda farkındalık yaratarak geleceğe umutla bakmak için pek çok sebep bulunduğunu da gösteriyorlar. Film çekim aşamasındayken medyanın dikkatini Riva deresinin kenarında saç kazıtma sahnesiyle çekmişti.

Bağımsız Sinema için Maddi Dayanışma

Filmin oyuncuları da maddi dayanışmaya katılıyor. Sergun Ağar da destekçilerden.

Demirci ilk filmi Gündöndü’de olduğu gibi bu çalışmasını da tamamıyla bağımsız tamamlamak istiyor. Oyuncuların ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin desteğiyle çekimler tamamlandı. Post production aşamasına gelindi ancak filmin tamamlanmasının önünde maddi zorluklar duruyor. Bu aşılabilirse kurgu tamamlanacak, özgün müzik yapılacak, altyazı ve çevirisi tamamlanacak, afiş ve PR çalışması yapılarak film seyircisiyle buluşacak. Daha sonra ulusal ve uluslararası festival başvuruları ve festival gösterimlerine karakterlerin katılımının sağlanması için de maddi dayanışmaya ihtiyaç var.

Yüzleşme Belgeseli’ nin yönetmeni Nejla Demirci belgeselin neredeyse bittiğini ama maddi krizlerle boğuştuğunu belirterek, İndiegogo fonlama sitesinde bir dayanışma kampanyası başlattı.

Demirci, kampanya çağrısında, “Tamamen şirketlerin ve Kültür Bakanlığı’ nın seçeneklerine hapsolmuş belgeselciliğin yaşaması için de yaptığımız ‘Yüzleşme’ gibi belgesellerin desteklenmesi çok önemli. Bağımsız bir kanal oluşturabilmek ve üretebilmek için bu sefer halka açık bir kampanya ile bu desteği sağlamaya çalıştık” diyor.

Siz de son günlerine gelen ve ne yazık ki yeterince karşılığını bulamayan kampanyaya aşağıdaki linkten bağışta bulunarak destek olabilir ve bu hastalığı yaşayan- gelecekte yaşayacak olan binlerce kadına bu belgesel film aracılığıyla yeni bir ufuk açabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde, Türkiye’ de bağımsız belgesel sinemanın yaşamasına da destek olabilirsiniz.

Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın

*Bu yazı Yeşil Gazate'de yayımlanmıştır.

Yüzleşme Belgeseli Fragmanı