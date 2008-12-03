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'Kanserle savaşı kazanıyorum'

Aktör Patrick Swayze, "ölümün eşiğinde olduğuna" dair çıkan haberleri yalanlayarak, "kanserle savaşı kazanıyorum" dedi.

03 Aralık 2008 02:00

Aktör Patrick Swayze, bulvar gazetelerinde "ölümün eşiğinde olduğuna" dair çıkan haberleri yalanlayarak, "kanserle savaşı kazanıyorum" dedi. 

Patrick Swayze kansere rağmen 'İşe devam' dedi

Kendisine bu yılın başında pankreas kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu, gazetelerde çıkan haberler üzerine bugün yaptığı açıklamada, mücadeleyi kazanmakta olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti.

"Dirty Dancing" ve "Ghost" filmlerinin unutulmaz yıldızı Swayze, gazetelerde "hayatının son günlerini yaşıyor" ve "gözü yaşlı ailesine veda ediyor" gibi haberlerin çıkmasının hastalığa karşı verdiği olumlu mücadeleyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Hakkında çıkan haberlere çok kızan ünlü oyuncu, bu tür haberleri "zulüm" olarak nitelendirdi

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