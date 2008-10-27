Kanserle mücadelede yeni silah: Mor domates

Mor domatesler aslan ağzı ile domatesin genlerinden yararlanılarak üretildi.

Böğürtlen renginde, erik büyüklüğünde olan ve aslan ağzı bitkisiyle domates genlerinin karıştırılmasıyla üretilen bu domateslerin, kanserli farelerin yaşamlarını uzattığı gözlendi.

Aslan ağzı bitkisinin domateslerdeki antokyanin adlı antioksidan pigmentleri artırdığı belirtiliyor.

Norwich'deki John Innes araştırma merkezinden bir grup uzmanın bu domateslerin karserli fareler üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmasının sonuçları Nature Biotechnology adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Domateslerde genetik değişikliklerle artırılan ve kansere karşı etkili olduğu düşünülen antokyanin maddesi böğürtlen, diken dutu, kuş kirazı gibi yabanı yemişlerde yüksek düzeyde bulunan ve özellikle bağırsak kanserinde, kanser hücrelerinin yayılmasını ciddi ölçüde engellediği kanıtlanan bir pigment.

Antokyaninin ayrıca kalp hastalıkları ve yaşlılıkla ortaya çıkan bazı hastalıklara da karşı da koruyucu etkisi olduğu, görmeyi geliştirdiği, obezlikten kurtulmaya yardımcı olduğu ve enflamasyonlara iyi geldiği düşünülüyor.

John Innes merkezinden uzmanlar, bu çalışmalarında, sağlığa iyi gelen bu maddenin, genetik değişikliklerle, daha yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde de yüksek düzeyde bulunabilmesini hedefliyordu.

Bunun için seçtikleri domates, zaten likopen ve flavonoidler gibi yararlı antioksidanları yüksek düzeylerde barındıran bir sebze.

İngiliz bilim adamları, bu domateslerin Avrupa'nın genetik olarak değiştirilmiş gıdalara uyguladığı kurallar nedeniyle İngiltere'de olmasa da, başka yerlerde üç yıl içinde piyasaya sunulabileceğini söylüyorlar.

Avrupa yasaları, bu tür gıdaların satılmadan önce, sıkı güvenlik testlerinden geçirilmesini şart koşuyor.

Mor domateslerin, bu konudaki kuralların daha gevşek olduğu Amerika, Hindistan ve Çin'de satışa sunulabileceği belirtiliyor.