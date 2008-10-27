T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kanserle mücadelede yeni silah: Mor domates

Genetik olarak değiştirilmiş mor domateslerin, kanserle mücadelede yeni bir silah olduğu belirtildi.

27 Ekim 2008 02:00

Genetik olarak değiştirilmiş mor domateslerin, kanserle mücadelede yeni bir silah olduğu belirtildi.

Kanser riskine karşı beslenme önerileri

Kansere karşı limon yiyin

Mor domatesler aslan ağzı ile domatesin genlerinden yararlanılarak üretildi.

Böğürtlen renginde, erik büyüklüğünde olan ve aslan ağzı bitkisiyle domates genlerinin karıştırılmasıyla üretilen bu domateslerin, kanserli farelerin yaşamlarını uzattığı gözlendi.

Aslan ağzı bitkisinin domateslerdeki antokyanin adlı antioksidan pigmentleri artırdığı belirtiliyor.

Norwich'deki John Innes araştırma merkezinden bir grup uzmanın bu domateslerin karserli fareler üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmasının sonuçları Nature Biotechnology adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Domateslerde genetik değişikliklerle artırılan ve kansere karşı etkili olduğu düşünülen antokyanin maddesi böğürtlen, diken dutu, kuş kirazı gibi yabanı yemişlerde yüksek düzeyde bulunan ve özellikle bağırsak kanserinde, kanser hücrelerinin yayılmasını ciddi ölçüde engellediği kanıtlanan bir pigment.

Antokyaninin ayrıca kalp hastalıkları ve yaşlılıkla ortaya çıkan bazı hastalıklara da karşı da koruyucu etkisi olduğu, görmeyi geliştirdiği, obezlikten kurtulmaya yardımcı olduğu ve enflamasyonlara iyi geldiği düşünülüyor.

John Innes merkezinden uzmanlar, bu çalışmalarında, sağlığa iyi gelen bu maddenin, genetik değişikliklerle, daha yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde de yüksek düzeyde bulunabilmesini hedefliyordu.

Bunun için seçtikleri domates, zaten likopen ve flavonoidler gibi yararlı antioksidanları yüksek düzeylerde barındıran bir sebze.

İngiliz bilim adamları, bu domateslerin Avrupa'nın genetik olarak değiştirilmiş gıdalara uyguladığı kurallar nedeniyle İngiltere'de olmasa da, başka yerlerde üç yıl içinde piyasaya sunulabileceğini söylüyorlar.

Avrupa yasaları, bu tür gıdaların satılmadan önce, sıkı güvenlik testlerinden geçirilmesini şart koşuyor.

Mor domateslerin, bu konudaki kuralların daha gevşek olduğu Amerika, Hindistan ve Çin'de satışa sunulabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24