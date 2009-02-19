Kanserle mücadelede ‘Proton Terapi’ geliyor

Türk Kızılayı, kanserle mücadelede etkin bir tedavi yöntemi olan "Proton Terapi" yöntemini Türkiye'ye getirecek Amerikalı firma ile anlaşma imzalayacak.



Türk Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Kestanbol'da bulunan bir araziyi, Çanakkale Valiliği’yle yapılan protokol ile üzerine alan Türk Kızılayı, bir süre önce "Proton Terapi" yönteminin öncülerinden olan ABD'li The Sunland ile temasa geçerek yatırım için davet etti.



Türkiye'ye gelerek bölgenin yüzey, iklim ve yer altı özelliklerini inceleyen ABD'li uzmanlar, yatırım yapma kararlarını Türk Kızılayı’na bildirdi.



Dünyada sayılı merkezde uygulanan yöntem, Orta Doğu, Balkanlar, kuzey komşular ve Türk cumhuriyetlerinde bulunmuyor.



Kansere karşı en etkin ve yan etkisiz tedavi yöntemi olarak bilinen "Proton Terapi" yönteminde, kemoterapiden farklı olarak sadece kanserli hücre hedef alınıyor ve vücudun diğer organları herhangi bir zarar görmüyor.



Açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin de görüşlerine de yer verildi. Küçükali, yüzde yüz yabancı sermaye ile kazandırılan projeyle, hem kanser hastalarına yönelik son teknoloji ürünü bir tedavi yöntemini insanlığın kullanımına sunacaklarını, hem de Türk Kızılayı’nı çok önemli bir gelire kavuşturacaklarını belirtti.



Protokol, Türk Kızılayı adına Genel Başkan Tekin Küçükali ve The Sunland adına Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Mejia tarafından yarın imzalanacak.



(AA)

