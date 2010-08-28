Kanserin sekiz işaretine dikkat

T24 - Uzmanlar, nedenini belirlemek genelde güç olan ancak kanserle yakından ilişkisi bulunan belirtileri listeleyerek, hastalara bu konularda dikkatli olmalarını salık verdi.



Bu belirtilerin başında idrarda kan ve anemi (kansızlık) geliyor.



İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde çalışan ekibe göre, bunlar arasında rektal kanama, öksürürken kan gelmesi, memede şişlik ya da kitle, yutkunma zorluğu, menopoz sonrası kanama ve prostat testlerinde anormal sonuçlar çıkması da yer alıyor.







Araştırma ekibi, sonucunda kanser olarak teşhis edilmesi ihtimali 20'de bir ya da daha yüksek olan şikayetleri bir araya getirme hedefiyle yola çıktı.



Yine de bu belirtilerin kişinin hastalığa sahip olduğu şeklinde yorumlanması doğru değil.



Sonuçta kanser teşhisiyle sonuçlanma riski düşük olsa da doktorlar bu konudaki şüphelerin hastanın testler ve muayeneler için daha hızlı yönlendirilmesini sağlayacağını, bunun da bir çokları için erken teşhis anlamına geleceğini belirtiyorlar.









Belirli yaşlar için belirli riskler artıyor





Uzmanlar ayrıca söz konusu belirtilerden hangisinin hangi yaş grubu için kanser yarattığını da inceledi.



Bunun için bu alanda daha önce yapılmış olan 25 araştırmanın sonuçları kullanıldı.



Hasta 55 yaş altındaysa riskleri 'yirmide bir' eşiğine getiren sadece iki belirti var.



Bunlar prostat muayenesinde anormal sonuçlar çıkması ve memede kütle.



55 yaşın üzerindekiler için yutkunma zorluğunun gırtlak kanseri habercisi olabileceği belirlendi ama bu sadece erkekler için geçerli.



Buna karşılık idrarda kan 60 yaşın üzerindeki hem kadın hem de erkekler için kaygı unsuru.



Ekibe başkanlık eden Dr. Mark Shapley, "Aile hekimlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek için bu belirtiler üzerinde durması gerekir. Hekimin hastaneye sevk kararı almasını sağlayacak risk düzeylerinin ne olduğu konusunda daha açık bir tartışma olmalı" dedi.



İngiltere'nin saygın kanser araştırmaları kuruluşu Cancer Research UK ise, kanser için erken uyarı işaretlerinin bunlardan ibaret olmadığını belirtti.



Kuruluşun açıklamasında "Bu çalışmada öne çıkarılan belirtiler halihazırda zaten kanserin potansiyel habercileri arasında görülüyordu. Ancak 200'den fazla kanser tipi varken, bunların yarattığı belirtiler de çok çeşitli" denildi.



"Dolayısıyla vücudunuzda sıradışı ve etkisini sürdüren bir değişiklik görüyorsanız bunu kontrol ettirmek çok önemli. Kanser erken safhalarında teşhis edilebildiğinde tedavinin başarı şansı da yükseliyor."

