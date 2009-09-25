Kanserin önde gelen nedeni obezite olabilir

Avrupa'da kanserlerin yüzde 8'inin obeziteden kaynaklandığı ve gelecek yıllarda kadınlarda kanserin önde gelen nedeni olabileceği bildirildi.



Uzmanlar, obezitenin yayılmasıyla bu oran yükselirken, kanserin temel nedenleri arasındaki sigara ve hormon tedavisinin geriye düşme eğiliminde olduğunu kaydetti.



Avrupa Kanser Teşkilatı ile Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneğinin toplantısında araştırmasını sunan Manchester Üniversitesinden Andrew Renehan, obezitenin, gelecek on yılda kadınlarda en büyük kanser nedeni olacak kadar hızlı yayıldığını söyledi.



Renehan ve meslektaşları, 30 Avrupa ülkesinde şişmanlık yüzünden olduğu düşünülen kanser vakası sayısını belirlemelerini sağlayacak bir model hazırladılar. Bu modele göre, 2002 yılında 2 milyon kanser vakasının 70 bininin obezite yüzünden olduğu hesaplanırken, 2008 itibariyle bu sayının 124 bine çıktığı belirlendi.



Şişmanlığa bağlanan kanserlerden yüzde 65'inin kolorektal kanser, menapozlu kadınlarda meme kanseri ve endrometrial kanser olduğu belirtildi. Renehan, ABD'de yapılan bazı araştırmaların, obezliğin kanserlerin yüzde 20'sinden sorumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.



Birleşik Krallık Kanser Araştırma kurumundan Lucy Boyd da "Şişmanlık veya obezite, muhtemelen sigaradan sonra kanserin en büyük nedenlerinden biri" dedi. Bilim adamları şişmanlığın neden kanser riskini artırdığını tam olarak bilmiyorlar ancak bunun hormonlarla bağlantısı olabileceğini düşünüyorlar. Vücudun şişmanladıkça, tümörlerin büyümesine yardım eden östrojen gibi hormonları daha fazla ürettiğine dikkati çekiliyor.



Göbekli insanların midelerinde de daha fazla asit biriktiği, bunun da mide bağırsak kanserine yol açabileceği belirtiliyor.

