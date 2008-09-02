'Kanserin kalkanı' indirilecek

ABD'li araştırmacılar, kanser hücrelerine kalkan vazifesi gören enzimin sırrını çözdü. Artık bu enzimin hedef alındığı tedavi yöntemlerinden daha iyi sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.



ABD'nin Philadelpia Wistar Enstitüsü'nden uzmanlar, kanser hücrelerine direnç veren 'telomeraz' isimli enzimin sırrını çözdü. Bugüne kadar enzimi hedef alan ilaçların, telomeraz hakkında fazla bilgi sahibi olunmadığı için başarılı olmadığına dikkat çeken kanser uzmanları, şimdi bilginin artması sayesinde kanserin ortadan kaldırılmasının mümkün olabileceğini düşünüyor.



İngiliz Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Liz Baker, "Kanserli hücrenin kontrol edilemez bir şekilde çoğalmasına ve hastalığın oluşmasına neden olan bu enzimin tam olarak çözülmesi kanserin tedavisinde önümüzü açacak" dedi.



Yaşlanma da yavaşlayacak



Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlanan Emmanuel Skordalakes imzalı makalede, enzimin kalbi olarak kabul edilebilecek kısmın tanımlamasının yapıldığı ve bu sayede bir gün tek bir hapla bütün kanser tiplerinin tedavisinin mümkün olabileceği tahmininde bulunuldu.



Bu enzimin hücrelerin yaşlanma sürecinde de etkili olduğu belirtilen makalede, telomeraz hakkındaki bilgilerin artması halinde yaşlanmanın bile önüne geçilebilmesinin mümkün olacağı bildirildi.

