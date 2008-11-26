Kanserin huyu, tespit ediliyor

Masa başı çalışmak kanser riskini artırıyor

Kanser riski ölçülüp koruyucu reçete yazılıyor

Şikago Üniversitesi'nde kanserlerin erken teşhisine yönelik pek çok araştırma yapılıyor. Şu sıralar yapılan en popüler araştırmalardan biri mesane kanserine ilişkin olan araştırma. Bugüne kadar 75 hasta üzerinde denenmiş ve başarılı olmuş, yüz hasta üzerinde başarılı olursa üç yıl içinde tüm dünyada kullanılan bir tetkik olarak FDA'den onay alabilecek.Yapılan araştırmaya göre mesane kanserinin türü basit bir idrar testi ile çözülebiliyor. Şikago Üniversitesi Üroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arieh Shalhav'ın başkanlığını yürüttüğü çalışmayı "Mesane kanserlerinin hangisinin güvercin, hangisinin şahin olduğunu anlayabiliyoruz" diye açıklıyor.Alınan idrar testi iki haftada sonuç veriyor. Mesanenin içindeki küçük oluşumun dışına çıkıp çıkmayacağını başka organlara yayılma riskini açıkça gösteriyor. Prof. Dr. Shalhav: "Test tümörün agresif olduğunu gösterirse bekleme dönemi ile hastaya vakit kaybettirmiyoruz. Mesaneyi hemen alıyoruz, o bölgede hiçbir kanser olasılığını bırakmamaya çalışarak son derece etkili bir tedavi uyguluyoruz. Bu hastanın ömrünü uzatıyor."