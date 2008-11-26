T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kanserin huyu, tespit ediliyor

Şikago Üniversitesi'nde bir testle idrardan mesane kanseri tespit ediliyor. Ekip başkanı, "Böylece herşeyi anlıyoruz" diyor.

26 Kasım 2008 02:00

Şikago Üniversitesi'nde mesane tümörü bulunan hastalara yapılan basit bir idrar testi bu tümörlerin ne derece tehlikeli olduğunu açıklıyor. Hastalar henüz tümörün belirtisi varken ilerde hastalıklarının ne dereceye ulaşabileceğini öğrenip ona göre tedavi altına alınıyorlar. 

Masa başı çalışmak kanser riskini artırıyor

Kanser riski ölçülüp koruyucu reçete yazılıyor

Şikago Üniversitesi'nde kanserlerin erken teşhisine yönelik pek çok araştırma yapılıyor. Şu sıralar yapılan en popüler araştırmalardan biri mesane kanserine ilişkin olan araştırma. Bugüne kadar 75 hasta üzerinde denenmiş ve başarılı olmuş, yüz hasta üzerinde başarılı olursa üç yıl içinde tüm dünyada kullanılan bir tetkik olarak FDA'den onay alabilecek.

İki haftada sonuç belli

Yapılan araştırmaya göre mesane kanserinin türü basit bir idrar testi ile çözülebiliyor. Şikago Üniversitesi Üroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arieh Shalhav'ın başkanlığını yürüttüğü çalışmayı "Mesane kanserlerinin hangisinin güvercin, hangisinin şahin olduğunu anlayabiliyoruz" diye açıklıyor.

Alınan idrar testi iki haftada sonuç veriyor. Mesanenin içindeki küçük oluşumun dışına çıkıp çıkmayacağını başka organlara yayılma riskini açıkça gösteriyor. Prof. Dr. Shalhav: "Test tümörün agresif olduğunu gösterirse bekleme dönemi ile hastaya vakit kaybettirmiyoruz. Mesaneyi hemen alıyoruz, o bölgede hiçbir kanser olasılığını bırakmamaya çalışarak son derece etkili bir tedavi uyguluyoruz. Bu hastanın ömrünü uzatıyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24