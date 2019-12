Kanserin fendi, bilim insanlarını yendi

‘Kanserin kalkanı’ indirilecek



Kanserin sırrı ‘Laron’larda mı?

ABD Başkanı Richard Nixon, 1971 yılında yaptığı tarihi konuşmada “Kansere karşı savaş ilan ettiğini” açıklamış ve bilim dünyasının insanlığın baş düşmanına karşı mücadelesi de bu konuşmayla başlamıştı. Nixon’ın ilk adımından bu yana aradan 37 yıl geçti sadece Amerika’da kanserle mücadele için yapılan araştırmalara 200 milyar doları aşkın para harcandı.Geçen bu süre içinde 1.5 milyon akademik makale yayınlandı. Ancak kanser halen sadece Amerika’da günde bin 500 kişiyi öldürmeye devam ediyor. Bu her gün 3 yolcu uçağının düşmesine eşdeğer bir sayı. Newsweek dergisine göre, kanserle savaşı yeniden düşünmenin zamanı geldi. Uzmanların şimdiye kadar sürdürdüğü kanser araştırmalarında ulaştıkları sonuçlar şöyle:• Tümörler, vücudun içinden çekip alınsa bile mikroskobik hücreler vücutta kalmaya devam ediyor. Kemoterapiye rağmen kanserin yeniden geri dönmesi mümkün olabiliyor.• Kanserli hücreler dünyanın gördüğü en büyük askeri taktisyenler gibi. Önlerine bir engel çıktığı zaman bu engeli by-pass ederek kendilerine çoğalmak için yeni yollar buluyorlar.• Amerikan Kanser Derneği’nden Otis Brawley’e göre “1 tümör 100 kanser bilimciden daha zeki.” Bu nedenle tümörleri yenebilmek için sürekli yeni yollar bulmak gerekiyor. Kanser tahmin edilenden çok daha karışık bir hastalık.• Her yıl Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA’e onay için gelen 100 kanser ilacından sadece 8’i onay alabiliyor.• Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde hemen hemen her zaman başarıya ulaşılabiliyor. Ancak iş insanlara geldiği zaman geliştirilen ilaçlar etkisiz kalıyor.• Bilim insanlarının vardığı en önemli sonuç şu: “Kanser” diye bir şey yok. Akciğer kanseri, prostat ya da göğüs kanseri birbirinden çok farklı hastalıklar. Bu hastalıklara ayrı ayrı ilaçlar geliştirilmesi gerekiyor.• Kontrolsüz hücre mutasyonlarının kansere yol açtığı artık bilinen bir gerçek. Bu savaşta bundan sonra asıl izlenmesi gereken taktik kanser oluştuktan sonra onu tedavi etmek için uğraşmak değil, kansere neden olan bu mutasyonlara yol açan şartları belirleyip onları engellemek için yöntemler geliştirmek.