Kanserin 'aşil topuğu' bulundu

Londra Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tümörlerin “Aşil topuğu” tümör belirteçlerini saptamanın yolunu buldu. Araştırmacıların planı bu belirteçleri ortaya çıkararak bağışıklık sistemine “hedef göstermek”. Her hastaya özel aşılar geliştirilecek. Ancak uzmanlar yöntemin maliyetine, henüz hastalar üzerinde denenmediğine ve özellikle de zamana karşı yarışılan durumlarda kişiye özel aşı geliştirmenin güçlüklerine dikkat çekiyor.

Tümör hedef gösterilecek

Hürriyet'te yer alan habere göre, Britanya Kanser Araştırmaları Derneği tarafından desteklenen araştırmayı yürüten bilim insanları iki yıl içinde hastalar üzerinde denemelere başlamayı umuyor.

Bağışıklık tedavisi kanser hastaları için bir süredir uygulanan bir yöntem ancak aşı tedavisi daha önce başarısız olmuştu. Bunun nedeni ise kansere yol açan hücrelerin farklı özellikler gösteriyor olması.

Mutasyona uğrayan hücreler, tümörün farklı bölümlerinde örneklerde tamamen farklı görünüp, farklı hareket edebiliyor. Buna “kanserde heterojenlik” deniyor ve bu yüzden aşılarla vücudun bağışılık sistemine “yanlış hedef” gösterilmiş oluyor. Araştırma sonucu kanserin merkezinde antijenleri bir başka deyişle kanser hücrelerinin yüzeyinden çıkıntı yapan proteinleri değiştiren mutasyonları belirlemenin yolu bulundu. Londra Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nden profesör Charles Swanton “Artık tedavi önceliklerini belirleyebilir ve her hücredeki tümör antijenlerini hedef alabiliriz” ifadelerini kullandı.