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BBC Türkçe

'Kanserim' yalanıyla binlerce dolar topladı, hapse mahkum edildi

Avustralya'da, ölümcül bir kansere yakalandığını iddia ederek arkadaşlarından ve ailesinden binlerce dolar toplayan Hanna Dickenson 3 ay hapis cezası aldı. Parayı tatile ve sosyalleşmeye parcayan Dickenson'ın dolandırıcılığı, bir bağışçının Facebook'ta on

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da, ölümcül bir kansere yakalandığını iddia ederek arkadaşları ve ailesinden binlerce dolar toplayan Hanna Dickenson 3 ay hapse mahkum edildi.

24 yaşındaki Dickenson, ailesine ülke dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyerek 42 bin Avustralya Doları (31 bin ABD Doları) aldı.

Daha sonra ailenin, arkadaşlarından yardım parası aldığı belirtildi.

Mahkemede Dickenson'ın paranın büyük kısmını, tatillere ve sosyalleşirken yaptığı masraflara harcadığı ifade edildi.

Yargıç David Starvaggi, Dickenson'ın sahtekârlığını "alçakça" diye tanımladı.

Starvaggi, karar duruşmasında Dickenson'ın "insan kalbinin her telini kopartan bir faaliyete giriştiğini" söyledi ve "İnsanların yardım etmne arzusu ve sosyal güven ihlal edildi. Bunlar, yardım için şartlarını zorlayan, çalışkan insanlar" dedi.

Mahkemede, kendi kanser tedavisini tamamlayan bir hastanın Dickenson'a 10 bin Avustralya doları bağış yaptığı, bir başka kişinin de dört kez para verdiği belirtildi.

Dolandırıcılık ise bir başka bağışçının Facebook'ta Dickenson'ın fotoğraflarını görmesiyle ortaya çıktı.

Avukatı Beverley Lindsay, Dickenson'ın "hayatını tamamen değiştirdiğini" ve bu nedenle hapse atılmaması gerektiğini savundu.

Lindsay ayrıca Dickenson'ın yaptıklarını, Avustralyalı ünlü internet güncesi yazarı Belle Gibson'ın beyin kanserini yendiği yalanı nedeniyle 410 bin Avustralya Doları ceza aldığı vakayla benzer olduğunu savundu.

Avukat, müvekkilinin yaptığının Gibson'ınkinden daha hafif bir suç olduğunu iddia etti.

Ancak yargıç, vakaların doğrudan birbirine benzemediğini ve mahkemenin gelecekte böyle bir şey yapılmaması için caydırıcı bir karar alması gerektiğini söyledi.

Lindsay, Dickenson'ın kararı büyük ihtimalle temyize götüreceğini açıkladı.

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