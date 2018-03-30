Kanseri yenerse kimsesiz bir çocuğun eğitimini üstlenecek

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kolon kanseri tedavisi gören emekli sağlıkçı Hatice Turan (50), en büyük hayalinin, tedavisi tamamlandıktan sonra kimsesiz bir çocuğun tüm eğitim masrafını üstlenmek olduğunu söyledi.

Antalya\'da yaşayan, sağlığına aşırı özen gösteren, evli ve 2 çocuk annesi Hatice Turan, her yıl çeşitli tetkikleri yaptırmasına ve hastalık konusunda bilinçli olmasına karşın 5 ay önce kanser olduğunu öğrendi. Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran Turan\'ın karaciğerinde büyüme belirlenince kolonoskopi yapılmasına karar verildi. Kolonoskopi sonucu kolon kanseri tanısı konulan ve kanserin karaciğere metastaz yaptığı belirlenen emekli sağlıkçı, şoka uğradı. Kanserin kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Hatice Turan, \"Hiç böyle bir şey beklemiyordum; ama sonra bunu beynimde bitirdim. Artık basit bir hastalık, grip gibi\" dedi. Kolonda kanserli bölgenin ameliyatla temizlendiğini, karaciğerdeki metastaz için kemoterapi aldığını kaydeden Turan, \"Karaciğerimdeki metastaz dördüncü evre. Gördüğüm tedavi sonucu yüzde 60 iyileşme olmuş. Bu beni çok sevindirdi. Her şey beyinde bitiyor. Hastalığı yeneceğini düşünmeli insan\" diye konuştu.

HEP ERTELEDİĞİ HAYAL

Doğayı ve toprakla uğraşmayı çok sevdiğini anlatan Turan, en büyük hayalinin ise kimsesiz bir çocuğun tüm eğitim masrafını karşılamak olduğunu söyledi. Hastalıkla mücadeleyi kazandıktan sonra bugüne kadar hep ertelediği hayalini gerçekleştireceğini dile getiren Turan, bunun kendisini çok mutlu edeceğini vurguladı.

GÜNDE 60 HASTA KEMOTERAPİ ALIYOR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Banu Öztürk ise kemoterapi ünitesinde 1 günde 50- 70 hastanın tedavi gördüğünü belirterek, “Kemoterapi ünitemizde sadece kemoterapi değil destekleyici tedaviler de yapılıyor. Ortalama 60 hasta ayakta tedavi görüyor. 1 sorumlu hekimimiz, 5 hemşiremiz bulunuyor. Tıbbi Onkoloji olarak ise 5 poliklinikte 5 uzmanımız var\" dedi.

Kanserde farkındalığın çok arttığına ve erken evrede tanı konulan pek çok hasta bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Bu hastalara kemoterapi bile vermemize gerek olmuyor. Farkındalık arttı, erken evrede tanı konulma sayısı arttı. Tedavilerde de çığır açan gelişmeler oldu. Eskiden birkaç yıl içinde kaybettiğimiz evre 4 bir hastayı günümüzde yeni tedavilerle yıllarca yaşatmak mümkün olabiliyor. Adeta diyabet gibi kronik bir hastalık haline getirmek mümkün olabiliyor.\"

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