Kanseri yenen Sol Bamba sahalara döndü

Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanserini yendikten sonra Cardiff City formasıyla ilk maçına çıktı. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen 6 yaşındaki futbolcu Ocak ayından beri tedavi görüyordu.

Fildişi Sahilli futbolcu, takımının ligin son haftasında oynadığı ve 1-1 sona eren Rotherham United maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.

Sol Bamba'nın dönüşü takımda büyük bir sevinçle karşılanırken Cardiff Teknik Direktörü Mick McCarthy oyuncusuyla ilgili, "Sol uzun süredir bu kulübün büyük bir parçası. Son dakikada onu oyuna almak istedim. ve bundan çok memnun oldu. Onun için çok mutluyum" dedi.

"Bunu başardığım için çok mutluyum"

Fildişi Sahilli futbolcu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benimki gibi bir mücadelede, her küçük zafer önemlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Endişelenmeyin, önümüzdeki sezon daha iyi olacak. Ekip arkadaşlarıma, personele ve etraftaki herkese sınırsız sevgi ve destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.