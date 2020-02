Kanseri yenen milli atletten muhteşem dönüş

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA)- ​FENERBAHÇE\'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun (26), gördüğü kanser tedavisinin ardından pistlere rekorla döndü. Yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konulan Eruygun, zorlu bir tedavi sürecine girdi. Yakınlarının desteği ve atletizme olan sevgisi ile Batuhan Buğra Eruygun, 2 yıl sonra hastalıktan kurtuldu. Tekrar spora başlayan Eruygun, düzenli antrenmanlarının ardından hedeflediği başarıyı bu yılın başında yakaladı. Eruygun, geçen cumartesi günü Ataköy\'de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu\'nda düzenlenen Balkan Şampiyonası\'nda 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğu\'nu kazanırken, elde ettiği 7.90\'lık derecesiyle de Türkiye rekorunu kırdı.

Kanser hastalığını yenen Fenerbahçe\'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, Ataköy\'de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu\'nda Türkiye rekorunu kırarak pistlere muhteşem bir dönüş yaptı.

6 Mayıs 2015 yılında kanser teşhisi konulan ve Şubat 2017\'de tedavisi sonlanan Batuhan Buğra Eruygun, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğu\'nu kazanmasının yanı sıra 7.90\'lık derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak adını zirveye yazdırdı.

Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulunan Batuhan Buğra Eruygun, 2 yıl önce hastalığı sebebiyle tedavi görürken arkadaşlarının salonda kendisine sürpriz yaptığını ifade ederek, \"Açıkçası uzağı da göremiyorum. Tribünden baktığımda arkadaşlarım resmimin basılı olduğu tişörtleri giymişlerdi. Ben fark edemedim yakına gelene kadar. Önce tribüne gelip bana selam verdiler ve Türkiye Şampiyonası\'nda 60m engellide yarıştılar. Sonrasında salonda resimlerim gösterilmeye başlandı ve madalyalarını ben verdim. Çok güzel bir organizasyondu. Çok mutlu ettiler. Hayatımda yaşadığım en güzel duygulardan biriydi. 2 sene sonra aynı şampiyonaya geldim ve bu sefer ben Türkiye şampiyonu oldum. Güzel bir duyguydu. Rekor istiyordum ama orada rekor çıkmadı. Türkiye Şampiyonası\'nın ardından 2 hafta sonra Balkan Şampiyonası İstanbul\'daydı. Burada Türkiye rekoru ile birlikte Balkan şampiyonu olmak hayallerimin ötesinde bir şeydi. Sporcular yarışma esnasını değil de finişi ve sonrasını hayal ederlermiş. Ben de onu hayal ediyordum. Sonrasında nasıl koşacağım, nasıl sevinirim planladığınız gibi olmuyormuş. Ben bayağı koştum, burada bir turu tamamlayacaktım neredeyse. Çok güzel duygular yaşadım, tarifi mümkün değil. Bunun için çok çalıştım ve sabır gösterdim, hak ettiğimi düşünüyorum\" dedi.

\'İNSANLARA UMUT OLMAK ÇOK HOŞ BİR DUYGU\'

Hastalık anında ne olacağının bilinmediğini, son yaşanabileceğini ya da güzelliklerin bir başlangıcı olabileceğini dile getiren Milli atlet Eruygun, \"Ben hep bundan sonrasının güzel olacağını düşünüyorum çünkü babamın bana söylediği bir şey vardı; \'hayatta hiç kimse çok mutlu ya da çok mutsuz olmamıştır. Mutluluktan sonra bir mutsuzluk, mutsuzluktan sonra ise mutluluk var\' derdi. Onlar benim kötü günlerimdi ve geçtiği zaman mutlaka iyi günlerin geleceğini biliyordum. Zaten en kötü gündeyim, ondan bir tık iyisi her zaman daha iyi olacaktı. Ben çok zirvede bir mutluluk yaşadım bundan sonra. Başarının her türlüsü kıymetli; altın madalyayı Türkiye\'ye getirmek, rekor kırmak... Böyle şeyler yaşadıktan sonra başarı almak ekstra kıymetli. Çok olumlu mesajlar alıyorum bu konuda. Herhangi bir sıkıntısı olan, sporla alakası olmayan insanlar bana yazıyor ve diyorlar ki; \'benim bir sıkıntım vardı senin haberini okudum ve bu bana güç verdi. Buna üzülmemem gerektiğini, hayatta çok güzel şeyler olabildiğini, sıkıntımın geçeceğine inandırdın.\' Bu şekilde mesajlar almak beni çok mutlu ediyor. İnsanlara umut olmak çok hoş bir duygu. Küçüklere de güzel örnek olduğumu düşünüyorum. Sabrettiğinizde mutlaka kazanan siz oluyorsunuz. Allah\'a şükretmek gerekiyor her zaman ve inançlı olduğunuz zaman o inanç size acayip bir direnme gücü veriyor. \'Nasıl yaptın? çok güçlüsün\' diyorlar ama ben sadece yatıyorum ve ilaç veriyorlar. Sonrasında ilaçlar tedavi ediyor. Allah iyileştiriyor aslında sizi. Çok şükür ki bana da yardım etti, hayallerimi gerçekleştirdi şükürler olsun\" diye konuştu.

Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçiklere de selam gönderen Eruygun, şu ifadeleri kullandı:

\"Afrin\'de arkadaşlarım var. Eski Milli atletlerimizden de orada olanlar var. Allah\'a emanet olsunlar. Özellikle Mustafa kardeşime çok selam söylüyorum. Onlar sayesinde biz burada koşup ülkemizi temsil edebiliyoruz. Allah onlardan razı olsun.\"



FOTOĞRAFLI