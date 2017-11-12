Kanseri yenen milli atlet, dünya şampiyonluğuna koşuyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - KANSER hastalığı nedeniyle 2 yıl pistlerden ayrı kaldıktan sonra atletizm milli takımına yeniden seçilen 26 yaşındaki Batuhan Buğra Eruygun, \"İlk hedefim, Türkiye rekoru kırıp, dünya şampiyonasında final koşmak ve madalya kazanmak. Hastalığım sürecindeki zorlukların ardından kazanacağım başarı, herkese örnek olacaktır\" dedi.

Atletizmde, 110 metre engelli yarışında 13.80, 60 metre engelli yarışında ise 7.98 derecesiyle iki Türkiye rekorunun da sahibi Batuhan Buğra Eruygun, 2013 yılının Ağustos ayında yapılan doping testleri pozitif çıktı. Eruygun, dopingli çıkmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu\'nca spordan 2 yıl men edildi. Cezası tamamlandıktan sonra pistlere dönmeye hazırlanan Eruygun, bu kez kanser hastalığı nedeniyle yarışlardan uzak kaldı. Tutkusu olan atletizm sayesinde hayata tutunan Eruygun, kemoterapi ve ameliyatlarla 2 yıl süren tedavinin ardından 10 ay önce yarışlara başladı.

ANTRENMAN YAPMADAN İKİNCİ OLDU

Antrenman yapmadan katıldığı ilk yarışta Türkiye ikincisi olup, milli takıma seçilen Eruygun, Balkan Şampiyonası\'nda da üçüncülük elde etti. Atletizm milli takımının Antalya kampında, mart ayında İngiltere\'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası\'na hazırlanan Eruygun, şampiyonaya katılma hakkı elde etmek için ilk olarak Türkiye Şampiyonası\'nda mücadele edecek.

Kanser hastalığı nedeniyle 2 yıl uzak kaldığı spor yaşamında kendisini atletizmin motive ettiğini anlatan Eruygun, \"Hastalıkla mücadelemde, zor bir dönem geçirdim. Atletizm, hastalıkla mücadelemde motivasyon kaynağımdı. Kanseri yenmemim ardından 10 ay sonra Türkiye 2\'nciliği elde ettim. Sonra Balkan Şampiyonası\'nda 3\'üncü oldum. Yeni sezona, yeni hedeflerle başladım. Dünya Şampiyonası barajını geçmek için çalışıyorum. İlk hedefim, Türkiye Şampiyonluğu ve dolayısıyla Türkiye rekoru kırmak. Daha sonra Dünya Şampiyonası\'nda final koşmak ve madalya kazanmak, en büyük hedefim. Uzun vadede hedefim, 2020 Olimpiyatları\'na katılmak. Hastalık nedeniyle yaşadığım zorlukların ardından kazanacağım başarı herkese örnek olacaktır\" diye konuştu.



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