Kanseri yendi sıra işsizlikte!

T24 - Kanseri yenen Sennur Yoro, şimdi işsizlikle savaşacak. Genç kadın, 'Yüzde 70 çalışabilir raporu nedeniyle' malulen emeklilik' hakkını kaybetti.Sennur'Henüz iyileşmedim ki' dedi.



Sennur Yoro'nun lösemiyle mücadelesinde, önce vatandaş devreye girdi, yardım kampanyası düzenlendi. Sennur'a, İsrail'de ilik nakli yapıldı. Genç kadının durumu çok daha iyi. Ancak şimdi de işsizlikle savaşacak. Çünkü, hastalığı sırasında kazandığı 'Malulen Emeklilik' hakkını kaybetti. Akşam gazetesinde yayımlan haber şöyle:





'BÜROKRASİ İLE TANIŞTIM'



Tedavisi süren Sennur, yaşadığı süreci şöyle anlattı: Şubat 2009'da nakil gerçekleşti. Kudüs'ten döndükten sonra kontrollerimi yaptıracağım uzman doktor bulmakta güçlük çektim. Çünkü naklimi yurtdışında yapıldı ve bürokrasi ile tanışmak zorundaydım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'ne müracaat ettim. 'Hasta sayımız çok fazla yurtdışında nakil olduğun için kabul edemeyiz cevabı' aldım.





'YÜZDE 71 ÇALIŞAMAZ DENDİ'



Tedavi sonrası, SGK tarafından malulen emekli edildiğim için, durumunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği söylendi. 2008'deki raporu veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. 'Daha önce rapor vermiştik ve durumunuzun süreklilik gösterdiği bölümü işaretlemiştik' dediler. Hastane yüzde 71 oranındaki malul derecemi devam ettirdi.





'YÜZDE 70 ZORLANARAK ÇALIŞIR'



Raporun, Bakırköy Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi için 45 gün bekledim. Hastaneye gidince, 'Size iki belge verdik mi? diye sordular. 'Verdiniz' dedim. Yanlışlık olmuş deyip geri istediler. Böylece 45 gün kaybettim. Bu arada sağlık hizmeti de alamadım. Şişli SGK Sağlık Kurulu, raporu yetersiz buldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Naklin yan etkileriyle yüzde 30 çalışamayacağım yüzde 70 oranında zorlanarak da olsa çalışabileceğimi anlatan bir rapor düzenlendi. Yazı ile SGK'ya gidince, malulen emekliliğim iptal edildi.



Kanser hastasına ücretsiz ağrı kesici



Kanser hastalarına temininde güçlük çekilen ağrı kesiciler ücretsiz verilecek. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin yayımlandı.Karara göre, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kanser hastalarına, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavileri sırasında bu ilaçlar ücretsiz sağlanacak.





5 AY KAYBETTİM



Bürokrasi nedeniyle, 5 ay sağlık hizmeti alamadığını savunan Yoro, '11 yıllık çalışma hayatım vardı. Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazdım. Hastalığımı belirttim, 'Çalışabileceğime karar veren sağlık kurulunun bana iş bulmasını istiyorum' dedim. İtiraz edebileceğim bildirildi, SGK'nın iş bulma zorunluluğu olmadığı belirtildi.





SGK, RAPORA BAKAR



SOSYAL GÜVENLİK UZMANI SEZGİN ÖZCAN: SGK malul aylığı bağladığı kişilerin malül derecelerini kontrol etme hakkı var. Kişinin maluliyet aylığı bağlanılması gerektiren maluliyet derecesinde değişiklik olduğunda aylık kesilir. Yüzde 70 çalışır raporu nedeniyle bu karar alınmıştır. SGK raporu kabul etmlek zorunda çünkü doktorlar veriyor, kurum değil.'





