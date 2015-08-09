Kanseri koklayan köpekler

İngiltere’de 9 köpek sadece koklayarak karşılarındaki kişide böbrek, idrar torbası ya da prostat tümörü olup olmadığını tespit etmek üzere eğitildi.

Uzmanlar, 6 aylık bir eğitimden geçirilen köpeklerin kanserli kişileri yüzde 93’lük bir başarıyla tespit edebildiğini ve bu oranın şu an kullanımda olan kanser testlerinin başarı oranından çok daha yüksek olduğunu söyledi. Eğitim programını Tıbbi Teşhis Köpekleri Yardım Derneği ve Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı Milton Keynes hastanesi yetkilileri birlikte yürütüyor.

Teşhis edecekler

Köpekler kanserli bir kişi ile karşı karşıya geldiklerinde oturup bekliyorlar, sağlıklı kişilerin önünden ise duraksamadan gidiyorlar. Uzmanlar, eğitimden geçirilen 6 labrador, 2 spaniel ve 1 de vizsla cinsi köpeğin ilk etapta 3 bin kişiden alınmış doku örneklerini koklayarak test edeceğini ve başarılı olmaları halinde bedava kanser teşhisi hizmeti vermeye başlayacağını söyledi.