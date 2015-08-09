T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kanseri koklayan köpekler

İngiltere'de kanseri tespit etmek üzere 9 köpek eğitildi

09 Ağustos 2015 13:03

İngiltere’de 9 köpek sadece koklayarak karşılarındaki kişide böbrek, idrar torbası ya da prostat tümörü olup olmadığını tespit etmek üzere eğitildi.

Uzmanlar, 6 aylık bir eğitimden geçirilen köpeklerin kanserli kişileri yüzde 93’lük bir başarıyla tespit edebildiğini ve bu oranın şu an kullanımda olan kanser testlerinin başarı oranından çok daha yüksek olduğunu söyledi. Eğitim programını Tıbbi Teşhis Köpekleri Yardım Derneği ve Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı Milton Keynes hastanesi yetkilileri birlikte yürütüyor.

 

 

Teşhis edecekler

 

Köpekler kanserli bir kişi ile karşı karşıya geldiklerinde oturup bekliyorlar, sağlıklı kişilerin önünden ise duraksamadan gidiyorlar. Uzmanlar, eğitimden geçirilen 6 labrador, 2 spaniel ve 1 de vizsla cinsi köpeğin ilk etapta 3 bin kişiden alınmış doku örneklerini koklayarak test edeceğini ve başarılı olmaları halinde bedava kanser teşhisi hizmeti vermeye başlayacağını söyledi. 

ETİKETLER

köpekkanserteşhis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24