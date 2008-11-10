Kanseri anlamak için yeni yöntem

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nature Methods dergisinde yer verilen araştırmada bilim insanları, bu yöntemi kullanarak 21 gün boyunca bir deney faresini yaşatmayı ve meme kanseri hücrelerinin yayılma sürecini incelemeyi başardılar.İngiltere'de Kanser Araştırmaları Derneği Cancer Research UK, bunun insanlarda "metastaz" diye tanımlanan ve kanserin ilk oluştuğu organdan başka yerlere sıçraması sürecinin anlaşılmasında büyük fayda sağlayabileceğini söylüyorlar.Kanserlerin birçoğunda, hasta ilk tümörden değil, bu tümörün başka organlara yayılması sonucu hayatını kaybediyor.Ancak buna sebep olan metastaz süreci, pek az biliniyor.Uzmanlar, bunu kısmen metastazın yeterince gözlenememesine bağlıyor.Kanser hücrelerinin laboratuvar ortamındaki hareketleri, organlar üzerindeki davranışlarından tamamen farklı olabiliyor.Geçmişte denenen yöntemlerde, farenin derisi kaldırılarak mikroskop altında kanser hücrelerinin tutumu izleniyordu.Ancak bu şekilde metastazın birkaç günde ya da haftada gerçekleşmesi nedeniyle ve farenin yaşam süresi yetmediğinden verimli sonuç alınamıyordu.Yeni teknik kapsamında, deney faresinin vücuduna bir tür lamel yerleştiriliyor, bu sayede hem kanser hücreleri gözlemlenebiliyor hem de fare hayatta tutulabiliyor.