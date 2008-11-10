T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kanseri anlamak için yeni yöntem

Amerikalı bilim insanları, deney farelerinin iç organlarını adeta bir pencere gibi gösterecek bir yöntemle kanserin yayılma sürecine ışık tutmayı umuyor.

10 Kasım 2008 02:00

Amerikalı bilim insanları, deney farelerinin iç organlarını adeta bir pencere gibi gösterecek bir yöntemle kanserin yayılma sürecine ışık tutmayı umuyor.

Antioksidan gıdalarla kanser riskinizi azaltın

Yılda 20 bin kişi akciğer kanseri oluyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nature Methods dergisinde yer verilen araştırmada bilim insanları, bu yöntemi kullanarak 21 gün boyunca bir deney faresini yaşatmayı ve meme kanseri hücrelerinin yayılma sürecini incelemeyi başardılar.

İngiltere'de Kanser Araştırmaları Derneği Cancer Research UK, bunun insanlarda "metastaz" diye tanımlanan ve kanserin ilk oluştuğu organdan başka yerlere sıçraması sürecinin anlaşılmasında büyük fayda sağlayabileceğini söylüyorlar.

Kanserlerin birçoğunda, hasta ilk tümörden değil, bu tümörün başka organlara yayılması sonucu hayatını kaybediyor.

Ancak buna sebep olan metastaz süreci, pek az biliniyor.

Uzmanlar, bunu kısmen metastazın yeterince gözlenememesine bağlıyor.

Kanser hücrelerinin laboratuvar ortamındaki hareketleri, organlar üzerindeki davranışlarından tamamen farklı olabiliyor.

Geçmişte denenen yöntemlerde, farenin derisi kaldırılarak mikroskop altında kanser hücrelerinin tutumu izleniyordu.

Ancak bu şekilde metastazın birkaç günde ya da haftada gerçekleşmesi nedeniyle ve farenin yaşam süresi yetmediğinden verimli sonuç alınamıyordu.

Yeni teknik kapsamında, deney faresinin vücuduna bir tür lamel yerleştiriliyor, bu sayede hem kanser hücreleri gözlemlenebiliyor hem de fare hayatta tutulabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24