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Sağlık

Kanseri 8 kez yendi

İngiliz Lawrence Stewart, 14 yaşından beri sekiz farklı kanser hastalığına yakalandı. Hepsini yenerek tıp tarihine geçti.

05 Nisan 2009 03:00

Sekiz kere kanser hastalığına yakalanan ve hepsinden kurtulan 31 yaşındaki iki çocuk babası İngiliz Lawrence Stewart, tıp tarihine bir mucize olarak geçti.

Pek çok kişinin hayatını kaybettiği kanser türlerini ‘soğuk algınlığı’ gibi atlatan Stewart, ilk kez 14 yaşında mesane kanseri olmuş. Kısa zamanda iyileşmiş ama bu kez beyninde tümör olduğu ortaya çıkmış. Üç defa da akciğer kanseriyle mücadele eden mucize adam, bu mücadelelerin hepsini kazanmış.

Hayatı boyunca sigara bile içmediğini, sağlığına çok özen gösterdiğini söyleyen Stewart, kanseri ‘olumlu düşünerek’ aştığına inanıyor.

Yaşadığı tüm sıkıntıları atlattığı için huzurlu olduğunu söyleyip, “Herkes grip olurken ben kanser oluyordum. Neyse ki ucuz kurtuldum” diyor. Bir an olsun bile halinden şikâyet etmeyen adam şimdi de kemoterapi tedavisi gördüğü Macmillan Kanserle Mücadele Vakfı için destek bulmaya çabalıyor.

Vakfın, kendisinin tedavisi için çok uğraştığını söyleyen Stewart, 10 bin sterlin toplamak için bir kampanya başlattı.


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