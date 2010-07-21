Kanseri 3 saatte yendi

T24- İngiltere’de bir çocuğun kanserli kemiği ameliyatla vücudundan ayrıldı. Radyoterapi uygulanıp kanserden arındırılan kemik daha sonra tekrar yerine takıldı



Altı yaşındaki bir Rus çocuk kemik kanseri teşhisi konulduktan 1 yıl sonra yapılan 3 saatlik ameliyatla kanseri yendi. Devrim yaratan iyileştirme yöntemi İngiltere’de uygulandı. Geçen yıl bacağındaki bir kemikte kanser izine rastlanan ve kanserden kurtulması için ayağının kesilmesiyle karşı karşıya kalan Darya Egorova (6), doktorların uyguladığı mucize bir yöntemle kanserden kurtuldu. Rusya’dan bir vakfın girişimiyle İngiltere’ye götürülen Darya’ya, kanserin vücudun başka bölgelerine yayılmış olma ihtimali göz önüne alınarak çok yüksek dozlarda kemoterapi uygulandı. Ardından ameliyata alınan Darya’nın kanserli kaval kemiğinin 10 santimetrelik kısmı ameliyatla vücuttan çıkarıldı. Hastane ortamında yarım saat boyunca radyoterapi uygulanan parçadaki kanserli hücreler yok edildi ve aynı hastanede yeniden yerine yerleştirildi. Darya, alçısı alındıktan bir süre sonra dilediğince koşabilecek. 106 bin dolarlık ameliyat masraflarının tamamını vakıf üstlendi.





