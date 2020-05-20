Kansere yol açtığı ileri sürülen Johnson & Johnson bebek pudrasının satışı durduruldu

Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson, kansere yol açtığı öne sürülen talk bebek pudrasının ABD ve Kanada'da satışını durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın, ürün hakkındaki yanlış bilgilerle açılan tazminat davaları ve ürüne olan talebin düşmesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre söz konusu talk bebek pudrasının içeriğinde kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle firma hakkında 19 binden fazla dava bulunduğu belirtiliyor.

Geçen yıl nisan ve mayısta, New York Yüksek Mahkemesinde görülen iki ayrı davada, bebek pudralarında akciğer kanserine yol açan asbest bulunduğu gerekçesiyle firma toplam 325 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.