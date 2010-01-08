Kansere yeni nesil tedavi

T24- Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 11 Ocak'ta başlanacak IMRT yöntemi ile sağlıklı dokulara radyasyon uygulaması engellenecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 11 Ocakta başlanacak doz yoğunluk ayarlı radyoterapiyle (IMRT), sağlıklı dokulara radyasyon uygulamasının engellenmesinin

yanı sıra tedavi maliyetleri de düşecek.

IMRT’ye ilişkin bilgi veren Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülyüz Atkovar, kanser tedavisinde, konusunda önde gelen hastanelerden olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki merkeze yılda yaklaşık 2 bin kanser hastasının tedaviye geldiğini vurguladı.

"Avrupa’da bu teknolojinin bulunduğu 11’inci merkez olacağız" diyen Atkovar, ayrıca Türkiye’de bu teknolojinin kullanılacağı ilk merkezin de Cerrahpaşa olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Atkovar, "Bu gelişmeyle hastalarımıza daha kaliteli hizmet verebileceğiz. Ayrıca komplikasyon riskini en aşağıya çekebileceğiz. Dolayısıyla hastaların yaşam kaliteleri artacak" dedi.

Radyasyon Onkolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Koca da yeni jenerasyon radyoterapi aletlerindeki temel mantığın sağlam dokuları korumak olduğunu, bunun için sağlam dokuların nerede yerleştiğinin bilinmesi ve dokuların ne oranda ışın aldığının kontrol edilebilmesi gerektiğini söyledi.

Soğuk savaş döneminde füze atılırken kullanılan teknoloji

Bunun bilgisayarlarla yapılan algoritma hesabına dayandığının altını çizen Prof. Dr. Koca, "Bu algoritmalar, soğuk savaş için geliştirilmiştir. Füze atılmadan önce hedefin yerini tespit etmek için kullanılıyordu. Şimdi ise kanser tedavisinde, kanserli ve sağlıklı dokuları tespit etmek için kullanılıyor" diye konuştu.

IMRT yönteminde, hastadaki kanserli bölgeye yine aynı doz ışının verildiğini ifade eden Prof. Dr. Koca, "Ama sağlam dokulara uygulanan dozu aşağı çekebiliyoruz bu yöntemle. Sağlam dokunun kaç santimetrede ne kadar ışın aldığını biliyoruz. Komplikasyon çıkma olasılıklarını hesaplayabiliyoruz. Eğer bu oran yüksekse o tedaviden vazgeçiyoruz. Tedavi şeklini yenileyebiliyoruz. Ayrıca ışın verilmesi esnasında hangi noktaya ne kadar ışın verildiğini aynı anda kontrol edebiliyoruz, yani ışını doğru yere verdiğimizi görüyoruz" dedi.

Bu yöntemle tedavi maliyetlerinin de düştüğünün altını çizen Prof. Dr. Koca, ayrıca tek bir kür süresinin de 30 dakikadan 15-5 dakikaya kadar indiğini anlattı.

Prof. Dr. Koca, bu tedavinin SGK kapsamında olduğunu da belirterek, "Bu yeni nesil tedaviyi bütün radyoterapi yaptığımız hastalara uygulayabileceğiz. Tümörünü yok edebileceğimiz hastalara uygulanacak. Mesela, prostat, gırtlak,akciğer, rahim, rektum kanserleri, baş ve boyun tümörlerinde bu tedavi gayet etkili olarak kullanılabilir" diye konuştu.

IMRT yöntemiyle tedavi

Yüksek dozda ışının, kanser tedavisinde yüksek oranda tedavi sağladığı, ancak dozun yükseltilmesini engelleyen faktörün, tümörün direnci değil, sağlıklı dokuların tolerans sınırının aşılmaması olduğu ifade ediliyor. IMRT teknolojisinin kullanılmasıyla ise tümöre maksimum ışın verilirken, tümör çevresindeki ışına maruz kalmaması gereken sağlıklı dokulara yüksek koruma sağlanıyor. Bunun sonucu, radyoterapiye bağlı oluşan yan etkiler azaltılırken, tedavi sonrası yaşam kalitesi en üst seviyeye getiriliyor.