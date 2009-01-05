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Sağlık

Kansere nokta atışı

Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen nanoteknolojiyle, ilacın yalnızca istenilen bölgeye zerk edilmesi sağlanacak.

05 Ocak 2009 02:00

Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen nanoteknolojisiyle, ilacın yalnızca istenilen bölgeye zerk edilmesi sağlanacak ve sağlıklı dokuların ilaçtan zarar görmesi engellenecek.

ABD’li bilim insanları nanoteknoloji sayesinde, vücudun belirli bölgelerine istenilen zamanda ilaç verilmesini sağlayacak bir cihaz geliştirdi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen sistemle, vücudun istenilen bölgelerine gönderilen ilaç yüklü nano parçacıklar, deri üzerinden verilen kızılötesi ışınlarla eritilecek ve içindeki ilaç açığa çıkarılacak. Bu sayede, ilacın yalnızca istenilen bölgeye zerk edilmesi sağlanacak ve sağlıklı dokuların ilaçtan zarar görmesi engellenecek.

Kanser gibi hastalıklarda hastaların belirli aralıklarla farklı ilaçlar kullanması gerektiğini göz önünde bulunduran araştırmacılar, cihazın birkaç ucunun olacağını ve bu uçların farklı ilaçlarla doldurulup istenilen aralıklarla eritilebileceğini belirttiler. Henüz kullanıma hazır olmayan sistemin kanser, AIDS gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

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