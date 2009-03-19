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Sağlık

Kansere neden olan bebek şampuanı

Çin'de dünyaca ünlü bebek şampuanı Johnson & Johnson'ın kansere neden olan kimyasal içerdiği ve halen raflarda satılmaya devam edildiği kaydedildi.

19 Mart 2009 02:00

Çin'de dünyaca ünlü bebek şampuanı Johnson & Johnson'ın kansere neden olan kimyasal içerdiği ve halen raflarda satılmaya devam edildiği kaydedildi.

Çin radyosunun haberinde, söz konusu şampuanın ABD'deki bağımsız bir kuruluş olan Campaign for Safe Cosmetics laboratuvarında yapılan testte hem formaldehit kimyasalı hem de 1,4 dioksan bulunduğu belirtildi. Formaldehit (HCHO) genelde su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskin bir kimyasal bileşim. Dioksan ise toksik nefroza neden olabilen kimyasal madde olarak biliniyor. Zehirlenme durumlarında böbrek kalsiyum oksalat kristalleri oluşuyor. Kurumun test yaptığı 48 bebek ürününden Çin'de sadece Johnson & Johnson bulunuyor.

Çin Kalite Kontrol Kurumu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Hayvanlarda kansere neden olan Formaldehit ve 1,4 dioksan, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından insanlarda olası kansere neden olan maddeler listesinde bulunuyor. Formaldehit ayrıca bazı çocukların derilerinde kızarıklık ve lekelenmelere neden oluyor.

ABD'de formaldehit ve 1,4 dioksinin limitini düzenlemeye ilişkin bir standart bulunmuyor. Formaldehitin Japonya ve İsveç'te bebek ürünlerinde kullanılması yasak. 1,4 dioksin de Avrupa Birliği'nde yasak.

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