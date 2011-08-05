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Sağlık

Kansere 'kök'ten çözüm Türkiye'den

Tedaviye dirençli kanser hücreleri aşıyla yok edilecek. Bu iyi haber Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Tedaviye dirençli kanser hücreleri aşıyla yok edilecek. Bu iyi haber Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi. Profesör Murat Ertürk'ün başkanlığındaki ekip hâlâ deney aşamasında ama hedeflenen aşı umut verici...
 

Tıp dünyası, dirençli kanser kök hücrelerine çare arıyor. Kanser kök hücreleri ameliyatla yok edilemiyor, kemoterapi ve radyasyon tedavisi bile kök hücreleri öldürmeye yetmiyor...


Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde laboratuvar ortamında kanserli organdan kök hücre oluşturmayı başardı. Bu gelişme, hastadan alınan savunma hücreleriyle, kansere neden olan kök hücrelerin birleştirilmesiyle farklı aşılar geliştirilebilmesinin önünü açıyor.


Çalışma, tümör kitlesini yok etmek yerine, kitlenin oluşmasına neden olan ana hücreyi hedef alıyor. Böylece tedaviye dirençli kanser hücreleri yok edilebilmesi hedefleniyor.


Kanser kök hücresi ile aşı modeli çalışması Sağlık Bakanlığı'nın da onayına sunulacak.

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