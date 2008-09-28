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Sağlık

Kansere karşı zeytinyağı yiyin

Zeytinyağı dünyanın en sağlıklı yağı. Kansere yol açan 'hücre zedeleyicileri' zeytinyağı yiyenlere zarar veremiyor.

28 Eylül 2008 03:00

Zeytinyağı dünyanın en sağlıklı yağı. Kansere yol açan 'hücre zedeleyicileri' zeytinyağı yiyenlere zarar veremiyor.

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Zeytinyağının dünyadaki en sağlıklı yağ olarak tanındığından hiç şüphe yok. Neden mi? Çünkü sağlıklı HDL; kolesterolü arttıran tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlardan oluşur. HDL damarlarda dolaştığı için damarlarımızı temizler. Ama zeytinyağının yaptıkları bu kadarla kalmıyor. Yemeklerde zeytinyağı kullanmak, sigara alışkanlığını bırakmak kadar faydalıdır! İdrardaki mikroskobik maddeler, vücudunuzun gün içinde alınan kansere yol açan hücre zedelenmelerine karşı kendini nasıl koruduğunu gösterir. Hücre zedeleyicilerinin fazlası (bunları patladığında etrafa küçük parçalar saçan şarapnel gibi düşünün) vücudunuzun çok ciddi zarar alması anlamına gelir. Araştırmalar ise daha fazla zeytinyağı tüketenlerin vücudunda daha az şarapnel (bir tür top mermisi) olduğunu gösterdi. Aslında buradaki düşüş, sigara içenlerin sigarayı bıraktıklarında olan düşüşe benziyor.

* Sebzelere zeytinyağı dökmek ya da zeytinyağına ekmek batırmaktan daha kolay bir şey yoktur. Ama yine de abartmayın; çünkü iyi yağlar bile ölçülü oranda tüketilmelidir.
* Bu arada, zeytinyağıyla yemek yaparken yağı fazla pişirmemeye dikkat edin.
* Bunu yapmak daha kolaydır çünkü zeytinyağının 'tütmeye başlama süresi' nispeten daha düşüktür. Yağ yanmaya başlayınca, tüm besleyici özellikleri yok olur ve tadı kötüleşir.
* Ekstra süzme zeytinyağı çok çabuk yanmaya başlar ama duman olmadan önce 400 dereceye kadar özelliğini kaybetmeden ısıtılabilir.
* Ya da şu numarayı deneyin: Zeytinyağını tencerede ısıtmak yerine pişirmeden önce sebzenin, balığın ya da patatesin üstüne damlatın.

(Günaydın)

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