Kansere karşı 'süperbrokoli'



T24 - Bazı kanser türleri ile kalp ve damar hastalıklarıyla daha iyi savaşabilen "süperbrokoli" geliştirildi.





İngiltere'deki John Innes Merkezi ve Norwich Gıda Araştırmaları Enstitüsü'nden bilimadamları brokolinin içindeki, sağlığa yararlı olduğu bilinen doğal maddeleri artırmayı başardı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 1983'te doğal olarak yüksek seviyede glükofaranin maddesini içeren yabani brokolinin bulunmasından yola çıkan bilimadamları, normal brokoliye benzeyen, ancak bu maddeyi 2-3 kat fazla içeren "süperbrokoli"ye "Beneforte" adını verdi.

Araştırmacılar "Beneforte"nin sülforafan seviyesini normal brokoliden 2-4 kat artırdığını belirtti.

İngiltere'de satışa sunulmaya başlayan bu brokolinin suda az haşlanarak ya da hafif ateşte az pişirilerek yenmesi tavsiye ediliyor.

Glükofaranin, brokoli ve aynı gruptaki sebzelerde bulunan sülforafan maddesini, bağırsak florasıyla birleştiğinde aktif hale getirme özelliğine sahip.

Daha önce yapılan birçok araştırma sülforafanın kronik iltihapları azalttığını ve bazı kanser türleriyle savaştığını göstermişti.









