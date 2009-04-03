T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kansere karşı marihuana

Marihuananın içindeki maddelerden birinin kanser hücrelerinin gerilemesi hatta yok olmasında aktif rol oynayabileceği ortaya çıktı.

03 Nisan 2009 03:00

Marihuananın içindeki maddelerden tetrahidrocanabinol (THC) bileşeninin başta beyindekiler olmak üzere kanser hücrelerinin gerilemesi hatta yok olmasında aktif rol oynayabileceği ortaya çıktı.

Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nde yapılan ve sonuçları Journal of Clinical Investifation’da yayımlanan araştırmada, kanserli hücre nakledilmiş olan farelerdeki tümöre yakın bir noktaya günde bir doz THC enjekte edilmesi sayesinde kanserli hücrelerin kendilerini yok ettiğinin gözlendiği belirlendi. THC’nin pankreas ve meme kanserlerinde de etkili olabileceği saptandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24