Kansere karşı marihuana

Marihuananın içindeki maddelerden tetrahidrocanabinol (THC) bileşeninin başta beyindekiler olmak üzere kanser hücrelerinin gerilemesi hatta yok olmasında aktif rol oynayabileceği ortaya çıktı.



Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nde yapılan ve sonuçları Journal of Clinical Investifation’da yayımlanan araştırmada, kanserli hücre nakledilmiş olan farelerdeki tümöre yakın bir noktaya günde bir doz THC enjekte edilmesi sayesinde kanserli hücrelerin kendilerini yok ettiğinin gözlendiği belirlendi. THC’nin pankreas ve meme kanserlerinde de etkili olabileceği saptandı.





