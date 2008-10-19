Kansere karşı limon yiyin

Alkol, meme kanseri riskini artırıyor

Bebekler meme kanserini anladı

Memede fibrokisti olan kişilerde kafein ve çikolata fibrokistlerin çoğalmasına neden olabiliyor. Medikal Park Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay, yapılan çalışmalarda ise meme kanserinde yeşil çayın riski azalttığı, limonun da içeriğindeki ellagic asit nedeniyle hastalığın ilerlemesinde durdurucu etkiye sahip olduğunun görüldüğünü söyledi.* Ailenizde meme kanseri varsa özellikle tüketmeniz gereken iki besin vardır ki, bu besinler meme kanserinden sizi koruyacaktır. Soya yağı ve keten tohumu meme kanserinden korunmada özellikle fibrokistik memelerde kullanımı şiddetle önerilen iki besindir. Önemli nokta; meme kanseri olmuş kişide keten tohumu ve soya yağı önerilmemektedir.* Limonu sadece salatalarınıza katmayıp, kabuğuyla yemeye çalışın. Bahsettiğimiz bu etken madde sadece limonda değil, özellikle yüksek oranda böğürtlen yapraklarında da bulunmaktadır. Limon kabukları ve böğürtlen yapraklarından yapacağınız bir bitki çayı hem keyifle içmenize hem de sizi meme kanserinden korumaya yardımcı olacaktır.* Yeşil çay günümüzde yaygın olarak tüketilen mucize bir bitkidir. Etkisi polifenollerinden kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda meme kanserinde yeşil çayın riski azalttığı görülmüştür. Güçlü antioksidan etkiye de sahip olan yeşil çayı günde en az dört fincan tüketmeye özen gösterin.* Soğan ve sarımsak, yemeklerimizden eksik olmayan mucizevi iki besindir. Yüksek oranda selenyum ihtiva ederler.* Her gün mutlaka 2 adet portakal tüketin, semizotu, brokoli, marulu sofranızdan eksik etmeyin.* Balık ve tavuk tüketimi önerilmektedir. Bitkisel kaynaklı protein grubunda özellikle kuru baklagiller çok büyük önem taşır. Haftada 2-3 kez bezelye, kuru fasulye, nohut ve mercimek tüketilmelidir.* Besinlerin tütsülenmesi, tuzlanması gibi işlemler ve nitrit-nitrat gibi maddelerin katılması ile besinlerde güçlü kanserojen etki göstermektedirler.* Besinlerin aşırı saflaştırılması, kanserden koruyan lifli kısmın yok olmasına neden olmaktadır. Örneğin; buğdayın rafine edilişi ve unun değersiz kısmının kalışı, yarardan çok zararlı bir etki göstermektedir.* Hatalı pişirme yöntemleri, özellikle kızartma, mangal, barbekü gibi yöntemler besinlerde kanserojen maddelerin oluşmasına neden olur. Sebzelerin aşırı sıcaklıkta uzun süre pişirilmesi yararlı mineral ve vitaminlerin kaybıyla sonuçlanmaktadır.* Sebzeleri ve meyveleri doğradıktan sonra uzun süre bekletmek çok yararlı olan C, A ve B vitaminlerinin kaybına neden olmaktadır.