Kansere karşı limon krize karşı aspirin!

Dünyanın en ünlü kalp cerrahlarından Prof. Dr. Mehmet Öz, tükettiğimiz besinlerin kanser ve kalp krizi riskini büyük oranda azalttığını savunuyor.



Prof. Dr. Mehmet Öz'e göre kanser kalkanları:



Güçlü kemiklere sahip olmanızı da sağlayan D vitamini başta kolon ve göğüs olmak üzere kansere yakalanma riskinizi yüzde 25 düşürür. Güneş sayesinde alınan D vitamini; somon gibi yağlı balıklar, yağsız yoğurt, süt, soya sütü ve portakal suyunda bulunur. Ayrıca D vitamini vitaminleri de alınması şarttır. Her gün güneşin tepede olduğu saatlerde 10 dakika güneşte kalmak günlük D vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.



Folik asit içeren besinler kanser riskini yüzde 50 azaltır. Folik asit; ıspanak, domates, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, kahve ve karnabaharda bolca bulunur.



Stres, yüksek sesle müzik dinlemek ve sigara tüketimi kanser riskini arttırdığı için bunlardan kesinlikle uzak durulmalıdır.



Haftada 10 ya da daha fazla yemek kaşığı domates sosunun kanser riskini önemli ölçüde azalttığı bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Kanserle mücadelede etkili olan 'likopen' maddesinin içerdiği antioksidanların harekete geçmesi için domatesin pişirilmesi büyük önem taşımaktadır.



Günde 1 fincan yeşil çay tüketen Prof. Dr. Mehmet Öz, "Yeşil çay kansere yakalanma riskini azaltmanın yanı sıra sindirim sistemi ile tansiyonu düzenler" diyor.



Günlük protein ihtiyacının büyük kısmını karşılayan tavuk, aynı zamanda kanser riskini de azaltır.



Kavun, ananas, elma, portakal, armut, muz, şeftali, kayısı, çilek ve üzüm gibi meyveler ile kabuk ve havuç gibi sebzelerden mutlaka günde 1 porsiyon tüketin.



Her derde deva



Prof. Dr. Mehmet Öz'e göre; limon cilt kanserine karşı bir kalkan oluşturuyor, cildi güzelleştiriyor ve sinirleri yatıştırıyor. Limon kabuklarında bulunan dlimonene adlı madde tümör gelişimini engelleyerek cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşürüyor. Limon kabuğu aynı zamanda sinir sisteminize olumlu etki yaparak kalbi rahatlatıyor. Kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskini de azaltan limon kabukları, karaciğeri de rahatlattığı için alkol tüketenler için olmazsa olmazlardandır.



Türk kahvesi ve yeşil çay



Prof. Öz. haftada 1 fincan Türk kahvesi içiyor. Öz, Türk kahvesinin faydalarını şöyle sıralıyor: "Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Kanser riskini azaltır. Metabolizmayı güçlendirir. Kemik, diş ve saç sağlığı için faydalıdır. Bağışıklık, sinir ve sindirim sistemini güçlendirir. Saç ve cilde yararlıdır."



Prof. Dr. Mehmet Öz'ün krizle savaşma önerileri



Düzenli olarak günde en az 7 saat uyuyun.

Göğsünüzde ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme ve mide bulantısı ile halsizlik gibi şikâyetleriniz varsa mutlaka bir doktora görünün.

Kalp sağlığının korunması için sağlıklı yağların mutlaka alınması gerektiğini savunan Prof. Dr. Mehmet Öz, "Sağlıklı yağlar; ceviz ve fındıkta bulunur" diyor. Prof. Öz, bu besinleri tüketmek istemeyenlerin Omega 3 hapları kullanabileceğinin altını çiziyor.

Rafine edilmiş besinler ile unlu ürünlerden uzak durun.

Kızartma asla tüketmeyin.

Posalı meyveler, soya fasulyesi, brokoli ve lahana yiyin.

Her sabah ve her gece 10 defa yavaşça derin nefes alın.

Sigaradan kesinlikle uzak durun.

Betakaroten açısından zengin olan balkabağı, kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda azaltır.

Günde 1 diş sarımsak tüketin.



Prof. Dr. Mehmet Öz'e sadece beslenme alışkanlıkları değil moralinizin de kalp sağlığı üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Bunun için; iyi ve güvenilir dostlarınızın bulanması, akrabalarınızla iyi ilişkileriniz, inançlı olup şükretmeniz ve aile içerisindeki huzurunuz şart.



Aspirin'in önemi



Her gün alınan 2 bebe Aspirin'i kalp krizi riskini azaltır" diyen Prof. Öz, ekliyor: "Hayatımda hiç ilaç kullanmadım. Zorda kalmadıkça kimseye de tavsiye etmem. Ama herkese her gün Aspirin içmesini öneriyorum. Ben de içiyorum. Aspirin'in kanı sulandırdığını biliyorduk ama şimdi yeni faydalarını da öğreniyoruz. Örneğin, vücuttaki birçok doku tahrişini önlediğini yeni öğrendik. Aspirin ömrü uzatıyor."



9 besin önerisi



Elma, muz, böğürtlen, brokoli, havuç, turunçgiller, yabanmersini, koyu renkli fasulyeler, incir, şeftali, kırmızı lahana, kırmızı biber, ıspanak, tatlı patates ve domates. Her gün bu sebze ve meyvelerden 9'unu tüketmek bütün hastalıklarla savaşma gücünüzü arttırır.