Kansere karşı koro kurdular

SAMSUN’da özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Dilara Kazancı tarafından kurulan ‘Kanserle Savaş Korosu’nun üyeleri, bir yandan kanserle mücadele ederken, diğer yandan da Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor. Aralarında 5 meme kanseri kadının da bulunduğu 20 kişilik koroda, anne, anneanne ve teyzelerini aynı hastalıktan kaybeden, bir diğer kız kardeşleri kanser tedavisi gören, kendileri de meme kanseri hastası olan Belma Tablı ve Bilge Saygı kardeşler de var.



Kentte özel bir hastanede görev yapan Dilara Kazancı, kanser hastalığıyla mücadele etmek, hastaların moral bulması ve sosyal aktivitelere katılması amacıyla ‘Kanserle Savaş Korosu’ kurdu. 20 kadın üyenin bulunduğu, aralarında 5'inin kanser tedavisi gördüğü kadınlar, müzikle kansere karşı savaşıyor. Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Sebahat Danışmaz'ın şefliğindeki koroda anne, anneanne, teyzelerini kanserden kaybeden, bir diğer kız kardeşleri Almanya’da kanser tedavisi gören ve kendileri de meme kanseri hastası olan Belma Tablı ve ablası Bilge Saygı da bulunuyor. Kanser hastası kız kardeşler, Türk sanat müziği eğitimi alarak meme kanseri ile mücadele ediyor. Koro üyeleri, müziğin tedavilerinde önemli rol oynadıklarına inanıyor.

‘Korkmaya gerek yok'

Koroyu kuran Dilara Kazancı, “Meme kanseri ile ilgili eğitimler ve seminerler zaten her zaman verilebiliyor. ‘Farklı bir şey yapmalıyım, insanlara dokunabilmeliyim. Meme kanseri olanlara dokunabilir miyim’ diye düşündüm. Daha doğrusu meme kanseri olanların bundan korkmamaları gerektiğini, savaşabileceklerini, birçok kişinin meme kanserini oyuncak haline getirdiğini, hatta ve hatta bu kanserlere müzikler ve şarkılarla savaş açabileceğimizi göstermek istedim. Bu şekilde bir düşünce ile yola çıktım ve meme kanseri olanlara ve koro sanatçılarımıza ulaştım" dedi.

‘Moral etkil oluyor'

Sigara ile mücadele biriminde görev yapan 2 çocuk annesi Belma Tablı, ailelerinde genetik olarak kanser hastalığının bulunduğunu kaydederek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Tablı, “2015 yılında Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu proje doğrultusunda, meme kanserinde farkındalık yaratmak için KETEM’in kısa bir tanıtım filmi çektik. Klibi çektikten 4 ay sonra 2016’nın Mart ayında bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bizim ailemizde genetik olarak, annem ve teyzemler olmak üzere kanser hastasıyız. Biz 3 kız kardeşiz ve üçümüz de meme kanseriyiz. Tedavim devam ediyor. Burada en çok moralin etkili olduğunu düşünüyorum. İnsanların kanserli hastalara ölümcül hasta gözü ile bakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu projeyi duyduğumda çok mutlu oldum ve seve seve kabul ettim. Buradan bir kişinin yüreğine ve aklına dokunabilirsek, bu konuda bir farkındalık yaratabilirsek çok mutlu olurum" diye konuştu.

Canik Belediyesi'nde çalışan 1 çocuk annesi Bilge Saygı da 10 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlatarak şunları söyledi:



"3 ameliyat geçirdim, 3’üncü basamak son evredeyim. Kendimizi bildiğimizden beri biz kanserle yaşayan bir aileyiz. Annem ve teyzemi kanserden kaybettik. Kanseri çok erken yaşta öğrendik, belki onun verdiği bir rahatlık vardı bizde. İnanın insanlar bizden daha çok paniğe kapıldı ve üzüldüler. Kanser olduğumuzu duyduğumuz zaman, bize normal grip gibi bir tanı konulduğunu düşündük. Tabi ki zorlu bir süreç. Tedavi süreci gerçekten zorlu kemoterapiler, radyo terapiler ve ameliyatlar. Bu süreci de etrafımızdaki sevgi dolu insanlar sayesinde atlattık. 3 kız kardeşiz, bir kız kardeşimiz Almanya’da ve son ameliyatını Aralık ayında olacak. Buna rağmen biz mutluyuz, keyifliyiz. Ayrıca, hayattan keyif almaları için herkesi bu koroya davet ediyoruz. Kanser son değil, aslında bir yerde bir başlangıçtır. Çünkü kanser, bizim için hayata daha sıkı tutunmak adına bir başlangıç oldu."

‘Kanserden korkayın'

Şimdiye kadar 4 defa kanseri yenen Sema Danışmaz ise koronun kurulduğunu duyduğunda hemen katılmak istediğini dile getirerek, “Böyle bir şeyin içerisinde olmaktan o kadar mutlu oldum ki; sahneye çıkacağız, şarkılar söyleyeceğiz, yani insanlara şunu anlatacağız; kanserden korkmayın, kanser çok çok önemli bir hastalık değil, beyin gücü ile kanseri yenebilirsiniz. Burada vereceğimiz mesaj budur" ifadelerinde bulundu.