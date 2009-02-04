Kansere karşı hareket et

Kanserle obezitenin ilişkisine dikkat çekecek olan kanser örgütleri, “Doğru beslenme ve fiziksel aktiviteyle kanseri yüzde 30 - 40 önlemek mümkün” mesajını verecek.



4Şubat Dünya Kanser Günü’nün bu yılki teması “obezite ve fiziksel aktivite”; kampanyanın sloganı ise, “Hareketli ve sağlıklı çocukluğumu seviyorum” olarak belirlendi. Kanserle obezite ilişkisine dikkat çekecek olan kanser örgütleri, “Doğru beslenme ve fiziksel aktiviteyle, kanseri yüzde 30 - 40 önlemek mümkün” mesajını verecek.



Bu yıl ayrıca, obezitenin sadece gelişmiş ülkelerde değil, Türkiye, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde de büyük bir sorun olduğu vurgulanacak.



“Hayat boyunca sağlıklı bir kiloda olmaya çalışmak, kansere karşı korunmada en önemli yollardan biridir” diyen Dünya Kanser Araştırma Kurumu, tüm dünyada toplumların aşırı kilo alma yolunda ilerlediği uyarısını yapıyor. Türk Kanser Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, dünyada kilo fazlası olanların sayısının 1.6 milyarı bulduğunu söyledi. Bunun 400 milyonunun obez olduğunu anlatan Kutluk, “Eğer bu hızla devam ederse 2015 yılında bu rakam 2 milyar 300 milyon kişiye ulaşacak. Obez sayısı da 700 milyonu bulacak” dedi.



Türkiye’de çocuklarda obezite oranının en az yüzde 8, erişkinlerde ise yüzde 18 - 25 civarında olduğunu belirten Kutluk, “İstatistiklere göre obezite arttıkça, kanser oranları da artıyor. Beslenme ve fiziksel aktivitenin kanserle ilişkisi yüzde 30 - 40 gibi yüksek bir oranda. Bu, tüm kanser vakalarının yüzde 30 - 40’ının -ki bu yılda 44 milyon vaka ediyor- iyi beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle önlenebileceği anlamına geliyor” diye konuştu.



5 kişiden biri egzersiz yapıyor



Dünya Kanser Örgütü’nün, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkede yaptığı bir araştırmada, kişilerin kanserle ilgili bilgi ve davranışları araştırıldı. Buna göre Türk toplumunda egzersiz yapanların oranı yüzde 18 olarak belirlendi.

