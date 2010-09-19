Kansere karşı ev yoğurdu tüketin

T24- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Akman, evde mayalanmış yoğurdun, kanser ve diğer hastalıklara karşı korumada piyasada satılan yoğurtlardan daha etkili olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Akman yaptığı açıklamada, çocukların gelişme çağında oldukları gözönünde bulundurularak, gazlı içecekleri tüketmesinin önüne geçilmesinin önemine işaret etti. Türkiye’nin geleneksel içeceği ayranın, çocukların tüketebileceği en güzel içecek türü olduğuna değinen Akman, ayranın hammaddesi olan yoğurdun da yararlarına dikkati çekti.



Avrupa ve ABD’de yoğurdun yoğun şekilde tüketildiğini anlatan Prof. Dr. Akman, yoğurt tüketimine yönelik bazı ülkelerde kafeler bile açıldığını, bu ülkelerde yaşayan insanların sağlıklı yaşam için öğün olarak yoğurt tükettiklerini aktardı.



Türkiye’de ise yoğurdun yemeklerin yanında tercih edildiğini anlatan Akman, yoğurdu çocuklara sevdirmek gerektiğini, anne ve babaların bu konuya hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Akman, et fiyatlarının yükseldiği bu dönemde yoğurdun önemli bir protein kaynağı olarak tercih edilebileceğini belirterek, yoğurdun aynı zamanda hem kalsiyum kaynağı olduğunu, hem de bağırsak ve üriner enfeksiyonlarına karşı vücudu koruyan bir yapısı bulunduğunu ifade etti.



Çocuklara yoğurt yedirmek için onların sevebileceği şekilde meyve, pekmez ya da balla karıştırılabileceğine değinen Prof. Dr. Akman, şöyle konuştu:



"Piyasada satılan yoğurtlar da tercih edilebilir fakat özellikle evde üretilen yoğurtlardaki maya, hastalıklardan ve kanserden koruma bakımından piyasa yoğurdundan iki adım daha öndedir. Sanayi tipi yoğurtlardaki mayayla evdeki maya farklıdır. Tabi giderek geleneklerden kopulduğunu düşünecek olursak ve yeni jenerasyonun yoğurt mayalamak hakkında fikri olmayacağını düşünürsek, sanayi tipi yoğurtlara da ’hayır’ demiyoruz."





Prof. Dr. Sema Akman, çocukların süt tüketmesinin de onların büyümesi ve gelişmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Özellikle 7 yaş üstü çocukların günde en az iki bardak süt içmesi gerektiğini söyleyen Akman, çocukların özellikle kahvaltıda ve akşamları birer bardak süt içmesinin önemine işaret etti.





İki bardak sütün çocuğun günlük kalsiyum ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacağına değinen Akman, ebeveynlere çocuklarını süt içmeye alıştırmak konusunda önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.



