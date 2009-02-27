Kansere karşı daha az kırmızı et yiyin

Dünya Kanser Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları, daha az alkol kullanımı ve daha çok spor yaparak bu kanser vakalarından korunmanın mümkün olduğunu bildirdi.Araştırmacılar, 12 kanser türünde ortaya çıkan kanser vakalarının yüzde 39'unun, daha sağlıklı bir yaşam tarzıyla önlenebileceğini ifade etti. Bu oranın ABD'de yüzde 34, Brezilya'da yüzde 30 ve Çin'de yüzde 27 olduğunu kaydeden uzmanlar, daha az kırmızı et tüketerek bağırsak kanserlerinin yüzde 43, daha az içki kullanarak göğüs kanserlerinin yüzde 42, daha çok meyve-sebze, daha az alkol tüketerek ağız kanserlerinin yüzde 67 oranında önlenebileceğini belirtti.Araştırmacılar, 2005 yılında İngiltere'de ortaya çıkan 12 kanser türündeki 200 bin yeni vakadan 78 bininin, sağlıklı yaşam tarzıyla önlenebilir hale gelebileceğini vurguladı.Bu arada bütün kanser vakalarının üçte birine yol açtığı bilinen sigara kullanımı, araştırmaya dahil edilmedi.