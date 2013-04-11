Kansere karşı burun spreyi şeklinde aşı!

Paris’te bulunan Descarte Üniversitesi’nde radyasyon ve kemoterapi tedavilerinin yanısıra tümöre karşı vücudun doğal savunmasını arttıracak burun spreyi şeklinde bir aşı geliştirdi.

Çalışmayı yürüten Eric Tartour ve ekibi, kansere yol açtığı bilinen human papilloma virüsünün farelere zerkedildikten sonraki gözlemlerinde, tümörün küçüldüğünü ve tümörü yok edici bağışıklık hücrelerinin tümöre yoğun bir şekilde sızdığını gözlemlediklerini belirtti.

Amerika'nın sesi.com'da yer alan habere göre Tartour, “Bu çalışmada aşıyı uygulama şeklinin de önemli olduğunu ortaya koyduk. Sadece iyi kanser aşısına sahip olmak önemli değil. Bunu uygulamanın doğru yöntemini bilmek de en az aşı kadar önemli,” şeklinde konuştu ve yapılan araştırmalar sonucunda geleneksel aşının burun spreyi versiyonundan daha etkisiz olduğu sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Tartour, bir sonraki hedeflerinin 5 yıldır geliştirdikleri burun spreyi şeklindeki bu aşının, vücudun farklı bölgelerine yayılmış tümörler üzerindeki etkisini denemek olduğunu söyledi.