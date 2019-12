Kansere karşı brokoli yiyin

Her yıl dünya çapında 10 milyon insan kansere yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılında bu sayının 15 milyon olacağını tahmin ediyor. Birçok kanser bir gecede oluşmuyor.



Kanser büyük ölçüde önceden kestirilebiliyor. Zaman Online’de yer alana haberde, kanseri önlemenin yolları anlatılıyor.



1. Lahana turşusunu masanızdan eksik etmeyin: Lahana turşusu yapılırken fermantasyon süreci kanserle savaşan enzimleri harekete geçiren 'sulforaphane' isimli kimyasal ve indol gibi bileşenler üretiyor. Yemeden önce turşudaki tuzu azaltmak için turşuyu durulayın.



2. Bol bol brokoli yiyin: Brokoliyi mikrodalgada pişirmek yerine buharda pişirin. Brokoli de kanseri önleyen süper bir gıdadır. Ancak, brokoliyi mikrodalgaya koyduğunuzda sebzenin kanser önleyici etkisini yüzde 97 yok edersiniz. Bu nedenle buharda pişirin, çiğ olarak tüketin ya da çorbalara ve salatalarınıza ekleyin.



3. Brezilya fıstığını kızartın ya da salatanızın üzerine serpin: Selenyum açısından zengin olan Brezilya fıstığı kanser hücrelerini öldürür ve hücrelerin DNA'yı tamir etmesine yardımcı olur.



4. D vitaminiyle birlikte kalsiyum ilavesi alın: Bu ilaveler kolon poliplerini (kolon kanseri için risk faktörü) azaltıyor.



5. Yediğiniz her şeye sarımsak ekleyin: Sarımsak kansere karşı bağışıklık sisteminin doğal savunmasını harekete geçiren sülfür bileşeni içerir. Aynı zamanda tümörün ilerlemesini yavaşlatma potansiyeline sahiptir.



6. Domates ve zeytinyağını bol tüketin: Domatesteki likopen kolon, prostat ve mesane kanserine karşı vücudu koruyor. Zeytinyağı ise likopenin emilmesi için vücuda yardım ediyor.



7. Her hafta bir tane kantalup kavunu tüketin: Bu kavun akciğer kanseri gelişimini büyük ölçüde azaltan carotenoids isimli bitki kimyasalı içeriyor.



8. Sabah kahvaltısında yarım fincan yaban mersini yemelisiniz: Antioksidan ve anti kanserojen olan yaban mersini, kansere neden olan serbest radikalleri yeniyor.



9. Enginar yemeyi unutmayın: Enginar, kanseri önlemede bir antioksidan olan ve karaciğer hücrelerini koruyucu, onarıcı bir flavonoid olan silymarin içeriyor.



10. Etinizi koyu bir sosla kaplayın: Izgarada pişirmek kansere yol açan kimyasallara neden olabiliyor. Sosla kaplayarak bu kimyasalların oluşumunu büyük ölçüde önlersiniz. Izgarada pişirmeden önce fırında etinizi biraz pişirin sonra ızgarada kısa süre kızartın.



11. Bol bol su için: Günde 8 bardaktan fazla su içmek özellikle kolon kanserine yakalanma riskinin yüzde 65 oranında düşürdüğü bulundu. Uzmanlar, sıvı tüketiminin yetersiz olması durumunda insan vücudundaki hücrelerde suyun azaldığını, bunun da çeşitli kanser hastalıklarına davetiye çıkardığını kaydediyorlar.



12. Çay içme alışkanlığı kazanın: Yeşil çayın iyileştirme gücü Asya'da binlerce yıldır biliniyordu. Uzmanlar, yeşil çayda bulunan EGCG olarak isimlendirilen kimyasalın çok güçlü bir antikanser bileşeni olduğunu söylüyorlar.



13. Balık tüketmelisiniz: Araştırmacılar, haftada 4 ya da daha fazla balık yemenin kan kanserlerine yakalanma riskini üçte bir oranında azalttığını belirtiyorlar. Somon, sardalye, tuna, uskumru, karides ve midye gibi yağlı balıkların da kadınlarda endometriyal kanseri gelişme riskini azaltıyor.



14. Her gün multivitamin alın: Her gün vitamin ve minarelerin ideal oranlarda tüketilmesi bağışıklık sistemi fonksiyonunu geliştiriyor ve kansere yakalanmayı önlüyor.



15. Her gün 15 dakika güneşte kalın: D vitamini eksikliği göğüs, kolon, prostat, rahim ve mide gibi değişik kanserlere ve bunun yanında kemik erimesine, MS hastalığına ve yüksek kan basıncına neden oluyor. Günde 15 dakika dışarı çıkın, ancak aşırı güneşlenmeyin. Aynı zamanda kalsiyum da içeren D vitamini hapları kullanabilirsiniz.



16. Kivi yemelisiniz: Kivi içerdiği C ve E vitaminleri, lütein ve bakır sayesinde kanserle savaşan antioksidanlardandır. Aynı zamanda az yağlı ete yarım kiviyi sürerek eti yumuşatabilirsiniz.



17. Fazla yağlı hayvansal proteinlerden uzak durun: Hayvansal proteinli gıdaları fazla tüketen kadınlarda non-Hodgkin's lenfoma gelişme riski fazla oluyor. Bu nedenle az yağlı ya da yağsız süt ürünleri tüketin, biftek yerine balık, tereyağı yerine de zeytinyağını tercih edin.



18. Salatanıza taze soğan ekleyin: Fazla miktarda kuru soğan prostat kanseri riskini yüzde 50 azaltabiliyor. Ancak, çiğ olarak ya da çok az pişirildiği zaman etkisi güçlü oluyor. Bu nedenle taze soğan, dünyanın en tatlı soğanı olarak bilinen Vidalia soğanı, arpacık soğanı ya da Çin sarımsağını deneyin.



19. Taze limonlardan hazırlanmış limonata için: Narenciyeler ağız, boğaz ve mide kanseri riskini yarı yarıya azaltıyor.



20. Her akşam yemekten sonra yarım saat yürüyün: Yürüyüş göğüs kanseri riskini azaltıyor. Ölçülü egzersiz östrojen hormonu seviyesini düşürüyor. Ayrıca haftada 4 saat yürümek ya da gezmek pankreas kanseri riskini de yarı yarıya düşürüyor.



21. Organik gıdalar satın alın: Hormon ya da tarım ilacı eklenmeden yetiştirilen gıdalar kansere karşı vücudu koruyor.



22. Tarım ilaçlarına dikkat: Çayırlarınızda tarım ilacı kullanmak kanser riskinizi artırabilir, birçoğu 2,4-D (non-Hodgkin's lenfoma ile bağlantılı) ve MCPP (yumuşak doku kanseriyle bağlantılı) tarım ilaçları içeriyor. İlaçlanan bitkiler üzerinde kalan tarım ilaçları kansere neden olabiliyor.



23. Kuru temizleme gerektirmeyen giysiler alın: Birçok kuru temizlemeci halen hayvanlarda böbrek ya da karaciğer tahribatına neden olduğu tespit edilen perchloroethylene isimli bir kimyasal kullanıyorlar. Kuru temizleme gerektirmeyen giysiler alarak ya da onları elinizde kendiniz yıkayarak bu kimyasala maruz kalmazsınız. Eğer giysilerinizi kuru temizlemeye vermek zorundaysanız, onları plastik poşetinden çıkarın, giymeden önce dışarıda veya başka odada havalandırın.



24. Salatalık turşusu ve tütsülenmiş gıdalardan uzak durun: Turşu yerine taze salatalık, tütsülenmiş yerine de taze somon balığı tercih edin. Araştırmacılar, tütsülenmiş ve turşusu kurulmuş gıdaların çeşitli kanserojenler içerdiğini söylüyorlar.



25. Kızarmış patates ve patates cipslerine yaklaşmayın: Bunun yerine patates püresini tüketin. Yiyeceklerin ısıtılması sırasında ortaya çıkan akrilamit maddesi kansere yol açıyor.



26. Bronzlaşma spreyi almaya gidin: Birçok güzellik salonu bu günlerde bunu kullanıyor.



27. Stres seviyesi yüksek olan erkeklerin kanında prostat kanseri gelişiminin belirleyicisi olan PSA (prostata özgü antijen) bulundu. Bu nedenle herkesin stresten uzak durması gerekiyor.