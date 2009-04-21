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Kansere karşı ana-kız pozu

Belçika güzeli Zeynep Sever annesiyle meme kanserine karşı bir kampanya için objektif karşına geçti.

21 Nisan 2009 03:00

Belçika güzeli Zeynep Sever annesiyle meme kanserine karşı bir kampanya için objektif karşına geçti.

Türk asıllı Belçika Güzeli Zeynep Sever, Brüksel'de 3 bakanla birlikte düzenlediği basın toplantısında gönüllü kanserle mücadele elçisi olduğunu ve göğüslerini sigortalattığını söyledi.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de sevgilisi olan Sever, "Böyle anlamlı bir kampanyada annem Nefaret Demirkaya'yla birlikte görev üstlendik" dedi ve kadınları mamogrofi yapmaya çağırdı.

Sever ve annesinin fotoğraflarının yer aldığı afişler muayenehaneler, hastaneler ve kliniklerde kullanılacak.

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