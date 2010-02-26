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Sağlık

Kansere karşı acı kavun hamlesi

Acı kabak da denilen bitkinin özütünün meme kanseri hücresinin gelişimini durdurduğu açıklandı.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Acı kabak da denilen bitkinin özütünün meme kanseri hücresinin gelişimini durdurduğu açıklandı.


Diyetlerde sıkça kullanılan “acı kavun” ekstresinin meme kanseri hücrelerinin gelişimini durdurup öldürdüğü ve ileride meme kanserini önleyici bir madde olarak kullanılabileceği belirtildi.

Araştırmayı yöneten Saint Louis Üniversitesi Patoloji Profesörü Ratna B. Ray, sözkonusu ekstrenin hücre iletişim kanallarından birçoğunda etken olduğunu kaydederek meme kanserinin önlenmesi için gıdalarda bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Bilimsel adı Momordica charantia olan ve halk arasında “acı kavun” ya da “acı kabak” olarak bilinen bitki zaten ötedenberi Hindistan, Çin ve Güney Amerika’da yaygın olarak diyabet hastalığının tedavisi için kullanılıyor.

Ray ve ekibi, ekstreyi meme kanseri hücreleriyle, meme epitelyel hücrelerinin yerleştirildiği petri çanaklarına eklemişler. Amerika Kanser Araştırmaları Derneği’nin yayın organı Cancer Research dergisinde yayımlanan çalışmada kanser hücrelerinin yayılmasının, yani gelişip bölünmesinin önemli ölçüde baskılandığı gözlenmiş.

Colorado Üniversitesi Eczacılık Profesörü Rajesh Agarwal, çalışma sonuçlarının etkileyici netlikte olmasına işaret ediyor, ancak ekstrenin meme kanserine karşı tedavi amacıyla kullanılmasından önce yeni deneylerin hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.










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