T24 - 13 uzman bir araya geldi, kanserden korunma ve kurtuluş reçetelerini bir kitapta topladı.





‘Kansere Çözüm Var!’ isimli kitap, hem sağlıklı insanların kanserden korunmaları için rehber niteliği taşıyor hem de kanserle mücadele edenlerin sorularına yanıt veriyor.



Güncel bilimsel veriler ışığında kansere çözüm bulmaya odaklanan kitap, kanserden koruyucu yaşam tarzı, tedavide izlenecek adımlar ve tamamlayıcı önlemlerle ilgili somut ve uygulanabilir reçeteler sunuyor.



Onkoloğundan beslenme uzmanına, biyofizikçisinden nükleer tıpçısına, iç hastalıkları uzmanından din psikoloğuna, elektrik ve elektronik mühendisinden kimya mühendisine 13 bilim insanı ilk kez bir kitapta buluştu.



Kitaba imza atan uzmanlar ve kitabın bölümleri şöyle:

• Türkiye kanserle nasıl savaşıyor? Prof. Dr. Murat Tuncer-Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı

• Sigara sizi yok etmeden siz onu terk edin! Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta–Göğüs Hastalıkları Uzmanı

• Kanser çeşitlerine göre tedavi yöntemleri ve kanserden korunma yolları

Prof. Dr. Erkan topuz–Tıbbi onkoloji uzmanı

• Çocuklarda kanser nasıl önlenir? Prof. Dr. Alp Özkan–Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı

• Hangi kanserde hangi bitki kullanılır? Doç. Dr. Canfeza Sezgin–İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

• Doğru beslenme kanserden korur! Prof. Dr. Ahmet Aydın–Beslenme Uzmanı

• Şeker neden tatlı tatlı zehirler? Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay–İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı

• Gıdalarımız ne durumda? Gdo kansere sebep olur mu? Dr. Yavuz Dizdar–Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

• Zehirli kimyasalları vücudunuza almayın! Mennan Aysan Kuzanlı–Kimya Mühendisi

• Elektromanyetik alanlar ve kanser Prof. Dr. Süleyman Daşdağ–Biyofizik Uzmanı

• Cep ve baz’dan yayılan dalgalarla kanser ilişkisi Prof. Dr. Selim Şeker–Elektrik ve Elektronik Mühendisi

• Nükleer tıp ve radyoloji alanında görüntüleme yöntemlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Yard. Doç. Dr. Erol Ergüler–Nükleer Tıp Uzmanı

• Kanser tedavisine manevi ve psikolojik yaklaşım Doç. Dr. Öznur Özdoğan–Din Psikoloğu





