T24 LogoT24 Logo
Sağlık

“Kansere çözüm kedi dışkısında”

Kedi kakasındaki öldürücü bir parazitin kanser tedavisinde kullanılabileceği tespit edildi

Osman

28 Temmuz 2016 20:47

ABD'deki Dartmouth Üniversitesi Geisel Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, kedi kakasındaki öldürücü bir parazitin kanser tedavisinde kullanılabileceğini tespit etti.

Sputnik’in haberine göre yalnızca kedi kakasında bulunan tehlikeli Toxoplasma gondii isimli parazit, toksoplazmos ve şizofreni gibi hastalıklara yol açabiliyor. Ancak ABD'li araştırmacıların gerçekleştirdiği ve PLOS Genetics dergisinde yayınlanan son çalışmada, bu kötücül parazitin yumurtalık kanseri tedavisinde etkili olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, parazitin salgıladığı proteinlerin bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri yok etmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

Daily Mail'e konuşan araştırma ekibinden Prof. David Bzik, parazitteki proteinlerin kullanımının bağışıklık sistemini kontrol eden önemli mekanizmaları harekete geçirebileceğini söyledi.

Öte yandan bu parazit kullanılarak oluşturulan bir aşının da fareler üzerinde denendiğinde yalnızca yumurtalık kanseri değil, göğüs, böbrek, akciğer ve karaciğer kanserli hücrelere de etki ettiği gözlemlendi.

ETİKETLER

kedidışkıkakakanserçözüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24