“Kansere çözüm kedi dışkısında”

ABD'deki Dartmouth Üniversitesi Geisel Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, kedi kakasındaki öldürücü bir parazitin kanser tedavisinde kullanılabileceğini tespit etti.

Sputnik’in haberine göre yalnızca kedi kakasında bulunan tehlikeli Toxoplasma gondii isimli parazit, toksoplazmos ve şizofreni gibi hastalıklara yol açabiliyor. Ancak ABD'li araştırmacıların gerçekleştirdiği ve PLOS Genetics dergisinde yayınlanan son çalışmada, bu kötücül parazitin yumurtalık kanseri tedavisinde etkili olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, parazitin salgıladığı proteinlerin bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri yok etmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

Daily Mail'e konuşan araştırma ekibinden Prof. David Bzik, parazitteki proteinlerin kullanımının bağışıklık sistemini kontrol eden önemli mekanizmaları harekete geçirebileceğini söyledi.

Öte yandan bu parazit kullanılarak oluşturulan bir aşının da fareler üzerinde denendiğinde yalnızca yumurtalık kanseri değil, göğüs, böbrek, akciğer ve karaciğer kanserli hücrelere de etki ettiği gözlemlendi.