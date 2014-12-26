Kansere çare ararken, kelliğe çözüm buldular

Kanser araştırması yapan uzmanlar kansere çözüm bulamadı ama yanlışlıkla kelliği tedavi ettiler.

İspanya Kanser Araştırmaları Merkezi'nde araştırma yapan uzmanlar, farelere anti-enflamatuvar ilaçlar verdi. Çalışmada enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilirken ölü dokuların temizlendiği ortaya çıktı.

Dr. Mirna Perez-Moreno'ya göre makrofaj denilen ve kök hücrelerin yanında bulunan bölgelerin saçın büyümesinden sorumlu olduğu anlaşıldı. Bu demek oluyor ki saç nakline gerek olmadan foliküller beslenerek saçların yeniden uzaması sağlanabilir.

PLOS Biology isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede makrofaj denilen bölümün kök hücrelerin gelişiminde önemli rol oynadığı belirtildi. Henüz sadece fareler üzerinde denenmiş bir tedavi olsa da ilerleyen dönemlerde insanlar üzerinde de saçların gelişimi konusunda deneneceği açıklandı.