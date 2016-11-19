Kanserden ölen kızını dondurdu!

İngiltere'de ekim ayında kanserden hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç kızın annesi, kızının son isteğini yerine getirmek için girdiği hukuk mücadelesini kazandı. Genç kızın cansız bedeni, ilerde hastalığa çare bulunur umudu ile ‘kriyojeni’ teknolojisi ile donduruldu.

Mahkeme, "Ölmek istemiyorum ama öleceğim, 200 yıl sonra belki beni uyandırabilirler, bu şansı benden esirgemeyin" diyen genç kızın, kriyojenik olarak dondurulma talebini kabul etmeyen babasını haksız bularak annesine hak verdi.

Ekim ayında hayatını kaybeden genç kızın bedeni ölümünden hemen sonra donduruldu.

Bedeni yüzyıllarca bozulmadan durabilecek

NTV'de yer alan habere göre, "Ölmek istemiyorum ama öleceğim, 200 yıl sonra belki beni uyandırabilirler, bu şansı benden esirgemeyin" diyen İngiliz kızın bedeni yüzyıllar boyunca bozulmadan saklanabilecek.

Kansere çare bulunsa bile donmuş bedenlerin nasıl çözüleceği henüz bilim insanlarının çözüm bulması gereken sorunların başında geliyor.

-196 derecede uyanmayı bekliyorlar

Bilim kurgu filmlerinde sık sık kullanılan ‘kriyojeni’ teknolojisinin günümüzde canlılara uygulanması yasak.

Dondurulmak için kişinin kanunen ölmüş olması gerekiyor.

Sıvı nitrojen ile eksi 196 dereceye soğutulan bedenlerdeki sıvı, hücrelerin parçalamaması için otomobillerdeki antifrizi andıran ‘gliserol’ isimli bir madde ile değiştiriliyor.

Metal tanklarda dondurulan bedenlerin çözülmesi de ayrı bir sorun. Şu ana kadarki denemeler hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Uzmanlar nano teknoloji ile başarılı olmayı umut ediyor.

Sadece kafalarını donduranlar da var

Amerikalı kriyojenik şirketleri, dondurma işlemi için yaklaşık 300 bin TL istiyor. Süreç boyunca yıllık 3 bin TL de ödeme yapmak gerekiyor. Daha ucuz olduğu için sadece kafalarını donduranlar da var.

Bedenlerini dondurarak geleceğe umut bağlayanların dolandırıldıklarını öne sürenler de var. Ancak kimin haklı olduğunu zaman gösterecek.