Kanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin (65), Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından İstanbul’da hayatını kaybetti. Gazi Gültekin, ailesine yönelik vasiyeti üzerine memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Gültekin, Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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