T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin (65), Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

12 Ekim 2018 19:13

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin (65), Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından İstanbul’da hayatını kaybetti. Gazi Gültekin, ailesine yönelik vasiyeti üzerine memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Gültekin, Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRALI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHAKıbrıs Gazisi Selahattin GültekinKayserideBirGazi GültekinMerkez MelikgaziHunat CamisindeGazi Gültekin Erkilet MezarlığındaFOTOĞRALI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24