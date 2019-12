Kanserden korunmak için sigara içmeyin

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2. Prevantif Onkoloji Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. Frank Meyskens, yaptığı açıklamada, kanserin en iyi tedavisinin önlem almak olduğunu söyledi.Prof. Dr. Meyskens, insanların kansere yakalanmasını önlemek için yapılacak sağlık taramaları, ilaç ve aşılamanın, hastalandıklarından sonra yapılan tedavilerden çok daha ucuza mal olduğunu bildirdi.Kişisel olarak kanserden korunmanın yönteminin ise sigara içmemek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Meyskens, şunları kaydetti:"Tüm dünyada akciğer kanserine yakalanma nedenlerinin yüzde 80'i sigaradan kaynaklanıyor. Baş ve boyun bölgesindeki kanserlerin yüzde 50'si, yemek borusu kanserlerinin yüzde 30'u da sigara kaynaklı.Rahim ağzı kanserini yüzde 25 oranında kötüleştiren sigara, uzun süre içenlerde kalın bağırsak ve pankreas kanserine yüzde 20, mesane kanserine ise yüzde 25 oranında, genç erişkinlerde ise kan kanserine yakalanma olasılığını yüzde 25 oranında artırıyor."Prof. Dr. Frank Meyskens, kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserine karşı bazı eyaletlerde 10-11 yaşındaki kız çocuklarının aşılanmaya başladığını belirtti.Rahim ağzı kanserinden korunmak için bir kadının yaşamı boyunca 3 kez aşılanmasını öneren ve bunun da ortalama 500 dolara mal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Meyskens, "Genetik ve çevresel risk faktörleri yoksa bir kadının 50 ile 70 yaş arasında her yıl veya 2 yılda bir mamografi yaptırması, cinsel anlamda aktif hale geldikten sonra da cinsel ilişki sıklığına göre yılda 1 veya 3 yılda 1 kez sağlık taramasından geçmesi gerekir" dedi.Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Preventif Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Hayran, Türkiye'de kamuya açık alanlarda sigara içme yasağının gelmesinden sonra üniversitenin Sigarayı Bırakma Kliniği'ne başvuranların sayısının yüzde 50 oranında arttığını kaydetti.Sigara yasağının konuşulmasının bile bu artışta etkili olduğunu vurgulayan Hayran, şu bilgileri verdi:"Ancak hala her 2 erkekten 1'i, her 5 kadından 1'i, ergenlik çağındakilerin 10'da 1'i ve sağlık çalışanlarının ise yüzde 30- 40'ı sigara içiyor.Kanserden korunmak için mucize aramak gerekmiyor. Örneğin her gün şu kadar brokoli yemek kanseri önler gibi mucizevi bir reçete yok. Sigara içmeyen, doğru tarama yöntemlerinden geçen, günde 3 ile 5 öğün arasında meyve ve sebze tüketen, haftada 3 kez 45 dakika hafif yorulacak kadar spor yapan, güneş ışınlarından ve aşırı kilodan korunan kişilerin zaten mucize aramasına da gerek yok."