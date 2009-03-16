Kanserden güçlenerek çıkın

Meme kanseri kadınlar için artık kâbus değil! Kanserli memenin alınması sırasında, ameliyat masasından kalkmadan estetik göğüs yapılmasını sağlayan onkoplastik cerrahi sayesinde kadınlar, meme kanserini daha da güçlenerek yeniyor.



Kanser nedeniyle bir memeye operasyon yapılırken, örneğin aşırı büyük veya deforme olan ve hastaya rahatsızlık veren karşı meme de ameliyat ediliyor.



Onkoplastik cerrahi sayesinde; meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta, bir memesini kaybetmek yerine sağlıklı ve iyi görünüme sahip göğüslere kavuşmuş olarak ameliyattan çıkıyor. Böylece; kadınlar ameliyat sonrasında moral buluyor, sosyal hayata hızla yeniden adapte oluyor ve psikolojik travmalar yaşamadan meme kanserini yeniyor…



Kadınların en çok korktuğu hastalıkların başında gelen meme kanseri, her geçen gün artan tedavi seçenekleriyle artık kâbus olmaktan çıkıyor. Meme kanseri tedavisinde birinci seçenek olarak en çok cerrahi yöntem kullanılıyor. Ancak son yıllarda meme cerrahisinde geleneksel yöntemlerin dışında 'Onkoplastik Cerrahi' kavramının ön plana çıktığı gözleniyor. Özellikle hasta psikolojisine olumlu katkıları olan onkoplastik cerrahinin detaylarını, Medical Park Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güven Atasoy Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, onkoplastik meme cerrahisiyle eskisi gibi iyi görünümlü göğüslere sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor.



Onkoplastik meme cerrahisi nedir?



Onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri nedeniyle yapılacak cerrahi bir girişimle birlikte, memede daha iyi bir kozmetik sonuç yaratacak estetik girişimin beraber planlanması anlamına geliyor. Yöntem, onkolojik cerrahi ve plastik cerrahi prensiplerinin birleştirilmesiyle uygulanıyor. Böylece; hem meme kanseri nedeniyle ameliyat olacak kadınlarda plastik ameliyat aynı anda planlanıyor, hem de daha önceden kanser nedeniyle memesini kaybetmiş kadınların yeniden bir memeye kavuşmaları sağlanıyor.



Beden bütünlüğü bozulmuyor



Onkoplastik cerrahi neden tercih ediliyor?



Yakın zamana kadar yapılan meme kanseri ameliyatlarında, genellikle memenin tamamının alınması gerekiyordu ve bu durum hastanın psikolojisinde kötü etki bırakıyordu. Onkoplastik cerrahi yöntemiyle; özellikle meme kanseri hastalığının en önemli sorunlarından birisi olan beden bütünlüğünün bozulması ve benlik algısının zedelenmesi durumu, daha ortaya çıkmadan bertaraf ediliyor. Onkoplastik cerrahi ile kanser nedeniyle bir meme ameliyat edilirken, örneğin aşırı büyük veya deforme olan ve hastaya rahatsızlık veren karşı meme de ameliyat ediliyor. Böylece meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta, bir memesini kaybetmek yerine sağlıklı ve iyi görünümlü iki meme ile ameliyattan çıkarak moral buluyor.



Hastaların onkoplastik cerrahiye bakışları nasıl?



Sadece protez ile yapılan düzeltme işlemlerinden elde edilen başarısızlıklar ve silikona karşı duyulan korku, son yıllarda hastanın kendi dokuları ile meme oluşturulmasını daha popüler hale getirdi. Ama bunun yanında son yıllarda kullanılan hazır protezler de çok değişti ve eski endişeleri ortadan kaldırdı. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu amaçla silikon kullanımının güvenli olduğunu ortaya koymuştur. İmplantlar (protezler) daha çok estetik meme cerrahisinde (meme büyütülmesi gibi) kullanılmaktadır. Yeni meme oluşturulması için sırtında veya karnında ameliyat yapılmasını istemeyen hastalar, daha çok hastanın kendi dokularının kullanılamadığı ve sadece sentetik implant kullanılan ameliyatları tercih ediyorlar.



Bu yöntem başka hangi amaçla kulanılıyor?



Onkoplastik cerrahi uygulamaları günümüzde, yüksek riskli hastalarda daha kanser ortaya çıkmadan meme dokusunun alınarak yerine bir protez veya hastanın kendi dokularıyla bir meme oluşturulması için de kullanılıyor. Bu şekilde meme kanseri riski tamamen ortadan kalkmasa da yüzde 90 oranında azalır. Bu uygulama hastalar ve cerrahlar tarafından suistimal edilebilir bir uygulama olduğundan, bu durumun engellenmesi için endikasyonun (gerekliliğin) çok doğru olarak konulması şarttır.

