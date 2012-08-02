Kanserin de kök hücresi olduğu kanıtlandı

Bilim insanları kanserinde kendine ait bir kök hücresi olduğunu kanıtladılar. Kanser araştırmalarındaki en önemli tartışmalardan birine son noktayı koyan keşfin, kanser tedavisinde ve hatta kansere çare bulunmasında önemli ilerlemelere yol açması bekleniyor.

"Nature" ve "Science" dergilerinde yayımlanan 3 ayrı araştırma, tümörlerin yeniden ortaya çıkmasına kanserin kendi kök hücrelerinin neden olduğunu gösterdi.

Doktorların çeşitli tedavi yöntemleri ile tümörü küçültmesine rağmen, tümörlerin tekrar nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde tümörden geriye kalan ve kanserin kök hücreleri olarak bilinen birkaç hücrenin tümörün tedaviden sonra tekrar ortaya çıkmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Kanser kök hücrelerinin özellikle beyin, mide ve deri tümörlerinin tekrar ortaya çıkmasına yol açtığını keşfeden bilimciler, tümörün bir daha ortaya çıkmaması için tedavi sırasında bu kök hücrelerin hedef alınması gerektiğini belirtti.

'Kanser tedavisinde yeni bir devir başlayacak'

Kanser kök hücrelerini hedef alan herhangi bir tedavi yönteminin sağlıklı kök hücreleri de yok edebileceği belirten Prof. Blanpain, bundan sonraki amaçlarının normal ve kanser kök hücreleri arasındaki farklılıkları bulmak olduğunu ifade etti. Prof. Blanpain, "Böylece sadece kanser kök hücrelerini yok edecek, sağlıklı kök hücrelere zarar vermeyecek bir tedavi yöntemi bulabiliriz" dedi.

Teksas Üniversitesi'nden Prof. Luis Parada ise artık kanser tedavisinde tümörleri küçültmek yerine kanser kök hücresini yok etmeyi amaçlayan bir yönteminin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.