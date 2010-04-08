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Sağlık

Kanserde meyve sebze hüsranı

Fazla sebze ve meyve tüketmenin, kansere karşı sanıldığından daha az koruma sağlıyor.

08 Nisan 2010 03:00

4Yaklaşık 500 bin kişiye ait 8 yılı aşkın verilerinin değerlendirilmesi sonucu bilim adamları, kanser riski ile sebze-meyve yemek arasındaki ilişkinin "belirgin", ancak sanıldığından az olduğunu belirtti.

 Günlük sebze-meyve tüketiminin 200 gram artırılmasının kanser riskini yaklaşık yüzde 3 azalttığını belirten araştırmacılar, fazla meyve-sebze tüketiminin koruyucu etkisinin bulunduğunu, ancak bunun sanıldığından az olduğunu vurguladı.

Ancak araştırmacılar, sebze ve meyve yemenin sağlığa faydalı olduğunu, araştırma sonuçlarının, tavsiye edilen miktardan az tüketilmemesi gerektiği anlamına gelmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, 1990’dan bu yana kanser riskini azaltmak için günde en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesi önerisinde bulunuyor.

 

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