Kanserde erken teşhis önemli

Meme Kanserinde Erken Tanı Yaşam Kurtarır Projesi kapsamında gönüllü 4 tıp öğrencisi, Karaman Garı'nda demir yolları personelini meme kanseri konusunda bilgilendirdi.





TCDD, Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, TCDD Vakfı ve Ankara Demirspor Kulübünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 4 öğrenci, il il dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Karaman Garı'na gelen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Çeçen, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi Hazar Cırık, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Tahir Yıldız ve Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğrencisi Ozan Emre Torun, sinevizyon eşliğinde yaptıkları bilgilendirme sunumunun ardından, gardaki yolculara broşür dağıttı.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğrencisi Ozan Emre Torun, 16 Ekim 2006'da yakalandığı meme kanserine yenik düşen Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Füsun Sayek anısına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Karaman 13. durak



Karaman'ın 13. durakları olduğunu ifade eden Torun, “Gittiğimiz her şehirde vatandaşlara meme kanserinde erken tanının öneminden bahsediyoruz. 23 il ve 3 ilçe merkezinde toplamda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Gezimiz 26 Ağustosta İstanbul Haydarpaşa Tren Garı'nda sona erecek” dedi