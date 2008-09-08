Kanser yoğurdu sevmiyor

Her gün tüketilen yarım kilo yoğurt mide, akciğer, kolon ve meme kanserinin oluşumunu engelliyor.



İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz Posta gazetesindeki köşesinde, yoğurdun bağırsaklarda bulunan tehlikeli mikropların çoğalmalarına engel olduğunu söylüyor ve ekliyor: Yararlı etkilerinden tam olarak yararlanabilmek için, yoğurdu üzerinde biriken yeşilimsi suyla tüketin!



Yoğurdun yeşilimsi suyu çok faydalıdır. B12 vitamini içerir. Bağışıklık sistemini güçlendiren B12 vitamini, ayrıca kan da yapar. Yoğurdun suyunu dökmeyin, yoğurdunuza karıştırarak tüketin ya da bu sudan ayran yapın.



Yoğurdu evde mayalarken uzun ömürlü süt kullanmayın. Marketlerde satılan günlük sütleri tercih edin. İlk yoğurdunuzu probiyotik yoğurttan mayalayın, daha sonra bundan kendi yoğurdunuzu üretin. Probiyotik yoğurdu marketlerden satın alabilirsiniz. Evde yapılan probiyotik yoğurdun içindeki bakteriler vücudun en büyük dostu, kanserin en büyük düşmanıdır.



Uzun yaşamın sırrı olan yoğurt; kolon, mide, akciğer ve meme kanserlerine karşı koruyucudur. Kadınlarda meme fibrokistlerini de azaltıyor. Bu nedenle herkesin günde yarım kilo yoğurt tüketmesi gerekiyor.



Probiyotik olmayan yoğurtta 2 önemli bakteri bulunmaz; bu tür yoğurt sadece protein ve yağ içerir. Yoğurt bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi enfeksiyonlardan da korur. Her sabah kahvaltıda ya da kahvaltı sonrası yenen yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Bağırsaklarda bulunan tehlikeli ve zararlı mikropların çoğalmalarına, hatta yaşamalarına engel olur.



